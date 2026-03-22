Conservadores y socialdemócratas se disputan la victoria en las elecciones en el estado federado de Renania-Palatinado

Unos tres millones de habitantes con derecho a voto en el estado federado alemán de Renania-Palatinado votan este domingo el nuevo Parlamento regional, en una jornada que estará marcada por una ajustada carrera por el primer puesto entre el Partido Socialdemócrata (SPD) y la Unión Cristianodemócrata (CDU), y por un previsible fuerte repunte de la ultraderecha.

En este estado federado gobierna desde 1991 un primer ministro del SPD. Desde julio de 2024 es Alexander Schweitzer, que aspira a mantenerse en el cargo.

Pero la CDU, que ha estado ligeramente por delante del SPD en las encuestas, espera volver a ocupar por primera vez en tres décadas y media la jefatura del Gobierno en la Cancillería en Maguncia durante los próximos cinco años.

Los sondeos del pasado día 19 conceden al partido del candidato conservador Gordon Schnieder un 29% de intención de voto, seguido por el SPD (un 27%), la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD), con un 19%, y Los Verdes con un 9%.