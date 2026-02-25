Detenido en Alemania el presunto asesino del expolítico ucraniano Andréi Portnov en Madrid

El presunto autor del asesinato de Andréi Portnov, exasesor del expresidente ucraniano Víktor Yanukóvich, tiroteado a las puertas de un colegio en Pozuelo de Alarcón en mayo de 2025, ha sido detenido en la localidad alemana de Heinsberg, según ha informado la Policía Nacional.

Portnov fue tiroteado en la espalda y en la cabeza el 21 de mayo de 2025 tras dejar a sus hijos en el Colegio Americano, cuando el tirador, que efectuó al menos nueve disparos, huyó.

La Policía Nacional ha informado en un comunicado de la detención del presunto autor material del asesinato, que según las investigaciones realizadas hasta el momento sería la persona que efectuó los disparos a las puertas del centro educativo.

La investigación, realizada por la Policía Nacional, sigue abierta. Hasta Alemania se han desplazado para efectuar este arresto agentes del Grupo V de homicidios de la Jefatura Superior de Policía de Madrid, que ha contado con la colaboración del Grupo de Operaciones Especiales de la BKA alemana.

Se han emitido una orden europea de detención y otra orden europea de investigación para proceder al registro del domicilio del detenido, según detalla la Policía. A cargo de la investigación judicial del caso, que está bajo secreto, está el Juzgado de Instrucción número 1 de Pozuelo de Alarcón.