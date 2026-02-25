Detenido en Alemania el presunto asesino del expolítico ucraniano Andréi Portnov en Madrid
- Exasesor del expresidente ucraniano Víktor Yanukóvich fue tiroteado a las puertas del colegio de sus hijos
- El agresor efectuó al menos nueve disparos y huyó. La Policía cree que tres personas están implicadas
El presunto autor del asesinato de Andréi Portnov, exasesor del expresidente ucraniano Víktor Yanukóvich, tiroteado a las puertas de un colegio en Pozuelo de Alarcón en mayo de 2025, ha sido detenido en la localidad alemana de Heinsberg, según ha informado la Policía Nacional.
Portnov fue tiroteado en la espalda y en la cabeza el 21 de mayo de 2025 tras dejar a sus hijos en el Colegio Americano, cuando el tirador, que efectuó al menos nueve disparos, huyó.
La Policía Nacional ha informado en un comunicado de la detención del presunto autor material del asesinato, que según las investigaciones realizadas hasta el momento sería la persona que efectuó los disparos a las puertas del centro educativo.
La investigación, realizada por la Policía Nacional, sigue abierta. Hasta Alemania se han desplazado para efectuar este arresto agentes del Grupo V de homicidios de la Jefatura Superior de Policía de Madrid, que ha contado con la colaboración del Grupo de Operaciones Especiales de la BKA alemana.
Se han emitido una orden europea de detención y otra orden europea de investigación para proceder al registro del domicilio del detenido, según detalla la Policía. A cargo de la investigación judicial del caso, que está bajo secreto, está el Juzgado de Instrucción número 1 de Pozuelo de Alarcón.
La Policía cree que hay tres implicados en el asesinato
La hipótesis de los agentes cuando sucedió este crimen es que el asesinato fue cometido por tres personas: por un lado, el tirador, y por otro, dos cómplices, que habrían facilitado la huida de las inmediaciones del centro educativo hacia la Casa de Campo de Madrid, una gran superficie arbórea que une la capital con Pozuelo de Alarcón.
Portnov fue acribillado hasta la muerte cuando iba a entrar en su vehículo, un Mercedes negro de alta gama, tras dejar a sus hijos en el colegio. Su cuerpo fue encontrado poco después por una persona que alertó a la Policía.
Este abogado ucraniano ejerció en el pasado como jefe adjunto del Gabinete del expresidente ucraniano Viktor Yanukovich (2010-2014). Portnov fue objeto de sanciones por parte de la Unión Europea entre 2014 y 2015 por apropiación indebida de fondos públicos y violaciones de Derechos Humanos.
Además, desde Estados Unidos se le acusó de usar su influencia para "comprar el acceso y las decisiones de tribunales ucranianos" y lastrar los esfuerzos de reforma en el país.
El exconsejero de Yanukóvich huyó de Ucrania junto con el propio expresidente prorruso en febrero de 2014 ante la presión de los manifestantes de la llamada revolución del Maidán, que durante meses protestaron en las calles contra la decisión de esa administración de no firmar el Acuerdo de Asociación con la UE.