Sumar anuncia una Asamblea tras las elecciones andaluzas para avanzar hacia una "herramienta electoral amplia"

El Grupo Coordinador de Movimiento Sumar ha anunciado este sábado una hoja de ruta para avanzar en la constitución de una "herramienta electoral amplia" que culminará en una Asamblea que tendrá lugar tras las elecciones andaluzas. La formación todavía no tiene un candidato para concurrir como cabeza de lista en las próximas elecciones generales de 2027 y podría ser elegido en dicha asamblea tras la decisión de Yolanda Díaz de dar un paso a un lado.

Fuentes de la formación han detallado que en la reunión del Grupo Coordinador celebrada este sábado en Madrid han acordado una hoja de ruta basada en cuatro ejes de trabajo para los próximos meses.

Así trabajarán en "intensificar" la labor de Gobierno, en avanzar junto a otras formaciones de izquierda para construir una "herramienta electoral amplia", seguir desarrollando el propio Movimiento Sumar y construir el proceso previo a la asamblea.

Movimiento Sumar se ha marcado esta hoja de ruta en un momento en el que la coalición Sumar -integrada también por IU, Más Madrid y los comunes- estudia quién debe ser el sustituto de la vicepresidenta Yolanda Díaz al frente de la alianza tras refundar su alianza el pasado mes de febrero. Para el puesto ya se han descartado dos de los cinco ministros de Sumar: Pablo Bustinduy y Ernest Urtasun.