Francia celebra este domingo la segunda vuelta de las municipales, última cita electoral antes de las presidenciales

Francia celebra este domingo la segunda vuelta de las elecciones municipales, en la que será la última cita electoral en el país hasta que en 2027 se abra la carrera por el Elíseo.

En la primera vuelta celebrada hace una semana se produjo un avance de la ultraderecha y de la extrema izquierda y fueron elegidos más del 80% de los alcaldes, esencialmente en la Francia rural. No obstante, todavía queda saber quiénes serán los regidores de las principales ciudades del país.

París centra buena parte de la atención mediática porque la izquierda puede perder el poder tras un cuarto de siglo; Marsella y Niza aspiran a convertirse en el mayor triunfo de la extrema derecha; Toulouse pone a prueba los pactos de la izquierda moderada con la más radical; y Lyon y Burdeos examinan la resistencia de la ola ecologista que sorprendió en la última cita con las urnas locales en 2020.

En la segunda vuelta solo 17 millones de franceses, de un censo de más de 48 millones, podrán acudir a los colegios electorales en 1.526 municipios que restan por decidirse del total de 35.000 que tiene el país.

París, reñida contienda entre socialistas y conservadores El suspense es mayúsculo en París, según los sondeos, que otorgan un empate entre el socialista Emmanuel Grégoire, a la cabeza de una alianza de izquierda moderada, y la exministra conservadora Rachida Dati. La victoria de Grégoire —que durante años fue mano derecha de la actual alcaldesa de París, Anne Hidalgo— al frente de una alianza con comunistas y ecologistas en la primera vuelta con el 38% de los votos no le garantiza el triunfo final, ya que, aunque Dati tuvo el 25,46%, el mantenimiento de la izquierdista Sophia Chirirou (11,34%) en al carrera pone en peligro su victoria. Para Dati, este es el tercer intento de sentarse en el sillón de alcaldesa de París. En 2014 tuvo que renunciar a la candidatura de su partido frente a Nathalie Kosciusko-Morizet, seis años más tarde perdió frente a Hidalgo y ahora acaricia su sueño. Pese a su filiación marcadamente 'sarkozista' (Nicolas Sarkozy la nombró ministra de Justicia), en enero de 2024 fue nombrada contra pronóstico ministra de Cultura por Emmanuel Macron, que le comprometió a cambio su respaldo a la alcaldía de París. Pero arrastra tanta controversia que pese al apoyo presidencial no logró el de su partido hasta la segunda vuelta, en la que ha conseguido unir a toda la derecha para llegar con opciones de victoria. La ministra de cultura de Francia y el antiguo presidente de Renault-Nissan serán juzgados por corrupción La división, esta vez de la derecha, puede beneficiar en Marsella al socialista Benoît Payan, que tiene al alcance la reelección tras haber quedado en cabeza con el 36,7% de los votos frente al ultraderechista Franck Allisio (35%), pero que se ha beneficiado de la retirada del candidato de la extrema izquierda, mientras que se mantiene la postulante conservadora. Si en las dos principales ciudades del país no ha habido pactos entre izquierda moderada y radical, en otras muchas ciudades sí. Toulouse, Nantes, Brest, Clermont-Ferrand o Limoges son algunos de los ejemplos de fusión de listas socialistas con los de La Francia Insumisa (LFI) de Jean-Luc Mélenchon, pese al distanciamiento que la cúpula del PS lleva meses estableciendo con ellos.