El Gobierno declarará Lugar de Memoria el Patronato de Protección de la Mujer

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este viernes un acuerdo del Gobierno por el que se inicia el procedimiento para declarar Lugar de Memoria el Patronato de Protección a la Mujer (1941-1985).

Este acuerdo, que se incoa de oficio, se da a conocer en una jornada en la que el Gobierno ha reconocido a 53 mujeres víctimas de la institución, que durante la dictadura franquista se convirtió en un instrumento "de control y represión" de mujeres jóvenes.

Creado en 1941 como organismo dependiente del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, el Patronato recuperó el nombre de instituciones anteriores dedicadas a la vigilancia de la moral femenina, aunque con un carácter "profundamente represivo" acorde con la ideología del régimen franquista.

Según recoge el diario oficial, su objetivo era evitar la prostitución y proteger a las jóvenes consideradas en riesgo moral. Sin embargo, en la práctica "se convirtió en un instrumento de control sobre la conducta, la sexualidad y la vida cotidiana de miles de mujeres, muchas de las cuales fueron detenidas e internadas sin haber cometido delito alguno y sin resolución judicial".

La institución se apoyaba en una extensa red de juntas nacionales y provinciales, así como en la colaboración de autoridades civiles, religiosas y policiales, lo que permitió crear un sistema de vigilancia permanente sobre la población femenina.