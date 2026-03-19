La Fiscalía reconoce por primera vez un delito de torturas en una detención de la policía franquista

La Fiscalía de Barcelona ha finalizado la primera investigación penal iniciada como consecuencia de la primera denuncia ante el Ministerio Público por una víctima de torturas durante el franquismo, para concluir que la activista independentista Blanca Serra fue víctima de torturas por la policía durante su detención en 1977 en la comisaría de Vía Laietana "perpetradas en el contexto de crímenes contra la humanidad".

En esta primera investigación, realizada en virtud de la ley de memoria democrática de 2022, se reconocen, por tanto, esos hechos, pero se plantea el archivo del caso al no haber podido identificar a los autores de dichas torturas.

El ministerio público informa en una nota que, durante la investigación, que se ha llevado a cabo en coordinación con la Unidad de Derechos Humanos y Memoria Democrática de la Fiscalía General del Estado, se han practicado todas las diligencias tendentes al esclarecimiento de los hechos y a la determinación de sus autores, incluidas testificales, periciales y documentales.