La Fiscalía reconoce por primera vez un delito de torturas en una detención de la policía franquista
- Concluye su primera investigación por torturas durante el franquismo sobre unos hechos ocurridos en los 70
- Fue una detención "política" con uso de "violencia física y psíquica" para conseguir una confesión
La Fiscalía de Barcelona ha finalizado la primera investigación penal iniciada como consecuencia de la primera denuncia ante el Ministerio Público por una víctima de torturas durante el franquismo, para concluir que la activista independentista Blanca Serra fue víctima de torturas por la policía durante su detención en 1977 en la comisaría de Vía Laietana "perpetradas en el contexto de crímenes contra la humanidad".
En esta primera investigación, realizada en virtud de la ley de memoria democrática de 2022, se reconocen, por tanto, esos hechos, pero se plantea el archivo del caso al no haber podido identificar a los autores de dichas torturas.
El ministerio público informa en una nota que, durante la investigación, que se ha llevado a cabo en coordinación con la Unidad de Derechos Humanos y Memoria Democrática de la Fiscalía General del Estado, se han practicado todas las diligencias tendentes al esclarecimiento de los hechos y a la determinación de sus autores, incluidas testificales, periciales y documentales.
Detención "política" con uso de "violencia" para la "confesión"
La Fiscalía señala que, tras esas diligencias, "el Decreto realiza un relato de los hechos, según el cual "agentes de la llamada Brigada Político Social detuvieron a la denunciante y a su hermana por el único motivo de su actividad política de oposición a la dictadura y le infligieron violencia física y psíquica con el fin de obtener información y conseguir una confesión, causándole secuelas de tipo traumático".
Considera, además, que los hechos se perpetraron en el "contexto de la persecución y represión política" instaurada por el franquismo y en el marco de un "régimen institucionalizado de opresión sistemática y generalizada", y atribuye a la denunciante la condición de víctima del franquismo, de acuerdo con la Ley de Memoria Democrática.
Pese a ello, las diligencias practicadas no han podido revelar la identidad de los autores materiales del delito, por lo que la Fiscalía ha procedido a presentar denuncia ante el órgano judicial solicitando el archivo provisional por falta de autor conocido. Todo ello, añade, sin perjuicio del ejercicio de otras acciones judiciales previstas en la ley, como los expedientes de jurisdicción voluntaria en el ámbito civil.