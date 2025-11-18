El Gobierno abre el procedimiento para extinguir cuatro fundaciones franquistas

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha anunciado en el Congreso que su ministerio inicia los trámites para extinguir otras fundaciones franquistas, además de la ya anunciada Fundación Francisco Franco, en base a la Ley de Fundaciones y la Ley de Memoria Democrática. Entre las fundaciones a las que se abre procedimiento se encuentran la Fundación José Antonio Primo de Rivera, la Fundación Blas Piñar, la Fundación Privada Ramón Serrano Suñer y la Fundación Pro Infancia Gonzalo Queipo de Llano.

"Un Gobierno democrático debe exigir, siempre y en todo momento, verdad, reparación y justicia, y así lo hacemos y haremos, de la mano de la Ley", ha dicho Urtasun durante la Comisión de Cultura del Congreso de los Diputados.

El procedimiento para la extinción de estas cuatro fundaciones franquistas seguirá el mismo camino que el ya iniciado con la Fundación Nacional Francisco Franco, que actualmente se encuentra en fase de alegaciones, tras haber iniciado las actuaciones previas para su extinción en 2024 y acordado la apertura del procedimiento el pasado mes de octubre. El pasado 31 de octubre, Cultura informó que había pedido un informe al registro de fundaciones y otro a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática. En base el informe, inició el proceso para pedir la extinción judicial de la Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF), un movimiento que ya comenzó en junio de 2024, y se lo trasladó a la entidad, tras concluir que su actividad hace apología del franquismo, humilla a las víctimas y no persigue fines de interés general.