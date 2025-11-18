El Gobierno abre el procedimiento para extinguir cuatro fundaciones franquistas
- Urtasun anuncia que otras fundaciones seguirán el mismo proceso iniciado para la Fundación Francisco Franco
- Entre ellas, la Fundación Primo de Rivera, la Fundación Blas Piñar o la Fundación Privada Ramón Serrano Suñer
El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha anunciado en el Congreso que su ministerio inicia los trámites para extinguir otras fundaciones franquistas, además de la ya anunciada Fundación Francisco Franco, en base a la Ley de Fundaciones y la Ley de Memoria Democrática. Entre las fundaciones a las que se abre procedimiento se encuentran la Fundación José Antonio Primo de Rivera, la Fundación Blas Piñar, la Fundación Privada Ramón Serrano Suñer y la Fundación Pro Infancia Gonzalo Queipo de Llano.
"Un Gobierno democrático debe exigir, siempre y en todo momento, verdad, reparación y justicia, y así lo hacemos y haremos, de la mano de la Ley", ha dicho Urtasun durante la Comisión de Cultura del Congreso de los Diputados.
El procedimiento para la extinción de estas cuatro fundaciones franquistas seguirá el mismo camino que el ya iniciado con la Fundación Nacional Francisco Franco, que actualmente se encuentra en fase de alegaciones, tras haber iniciado las actuaciones previas para su extinción en 2024 y acordado la apertura del procedimiento el pasado mes de octubre. El pasado 31 de octubre, Cultura informó que había pedido un informe al registro de fundaciones y otro a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática. En base el informe, inició el proceso para pedir la extinción judicial de la Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF), un movimiento que ya comenzó en junio de 2024, y se lo trasladó a la entidad, tras concluir que su actividad hace apología del franquismo, humilla a las víctimas y no persigue fines de interés general.
Fases del proceso en el que la justicia tiene la última palabra
El procedimiento se desarrolla en tres fases. La primera, el inicio de actuaciones previas que ahora comienza para las cuatro fundaciones franquistas, consiste en la petición de informe a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática. Este informe se solicita con la finalidad de obtener la información y elementos de juicio que puedan motivar el inicio del procedimiento para instar judicialmente su extinción.
La segunda es la apertura del procedimiento, que comienza con la comunicación del expediente a cada fundación y la apertura del correspondiente periodo de alegaciones, que es la fase en la que actualmente se encuentra la Fundacional Nacional Francisco Franco.
Por último, se solicita un informe a la Abogacía General del Estado, a partir del cual el Ministerio de Cultura resolverá si procede instar judicialmente la extinción de cada una de las fundaciones. Finalmente, la resolución del procedimiento será decisión de las autoridades judiciales.