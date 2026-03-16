España presentará la candidatura de Luis Planas para dirigir la FAO a partir de 2027

El Gobierno promoverá la candidatura del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, para dirigir la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) a partir de 2027, cuando se decida el relevo de su actual director general, el exministro chino Qu Dongyu, que encadena ya dos mandatos. Lo ha anunciado este lunes en Bruselas el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares.

"Es una candidatura española, pero que tiene vocación europea" ha dicho el responsable español, que ha advertido de que es un proceso largo, ya que la decisión se tomará durante el verano de 2027 y ha destacado que es "un reflejo de la creencia que tiene España en el multilateralismo y en las Naciones Unidas en momentos en los que la seguridad alimentaria es algo absolutamente fundamental". Respecto a Planas, ha defendido su experiencia tanto en el ámbito agrícola como en la política europea e internacional, un perfil que, a su juicio, encaja con los retos que afronta la organización en un contexto marcado por las crisis alimentarias, el cambio climático y las tensiones geopolíticas que afectan al suministro global de alimentos.

Este anuncio trasciende pocas semanas después de que, precisamente en Bruselas, los ministros de Agricultura europeos apuntaran la necesidad de reforzar la dimensión estratégica de la relación entre el bloque y la FAO y, en este sentido, apuntaran la conveniencia de consensuar un candidato europeo de cara a la terna para el relevo de Qu Dongyu. La titular chipriota de Agricultura y presidencia de turno del Consejo de la UE, Maria Panayiotou, recordó que la Unión Europea y sus Estados miembro "son los principales contribuyentes de la FAO y, sin embargo, ningún europeo ha ocupado el cargo de director general en más de 50 años".

Es la segunda vez que España aspira a dirigir el organismo de Naciones Unidas encargado de coordinar las políticas globales contra el hambre y promover sistemas alimentarios sostenibles. Ya optó a la dirección de la FAO en 2011 con el exministro de Asuntos Exteriores Miguel Ángel Moratinos.