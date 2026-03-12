El alcalde de Almussafes inicia acciones legales contra la ministra Diana Morant por injurias

El alcalde de Almussafes (Valencia), Toni González, ha iniciado acciones judiciales contra la secretaria general del PSPV-PSOE, la ministra Diana Morant, por los "insultos" proferidos contra él con el fin de "preservar su honor" y defenderse de lo que considera una "campaña de desprestigio".

González fue suspendido cautelarmente de militancia del PSOE en diciembre al hacerse públicas unas acusaciones de acoso sexual y laboral presentadas contra él y finalmente ha sido expulsado por el partido. El edil ha solicitado en el Juzgado Civil del Tribunal de instancia de Gandia un acto de conciliación previo a interponer una querella por los presuntos delitos de injurias graves y calumnias.

“🔴 El alcalde de Almussafes presenta una querella contra la ministra y líder de los socialistas valencianos, Diana Morant, por injurias y calumnias



▪️El PSOE le expulsó tras las denuncias por acoso presentadas por dos trabajadores municipales



🎙️ Nuria Llopis (@RTVEValencia ) pic.twitter.com/R4xBdcnZuu“ — Radio 5 (@radio5_rne) March 12, 2026

En su escrito al juzgado, al que ha tenido acceso EFE, el alcalde expone que Morant se ha dirigido a él en diversos medios como "putero y acosador laboral y sexual", y añade que es conocedora de que se trata de "hechos infundados", pero ha hecho esas manifestaciones "en términos electoralistas".

Asimismo, pide que Morant reconozca en el acto de conciliación que los hechos imputados "son inciertos" y le indemnice con 50.000 euros por los daños que le han causado sus acusaciones. Advierte de que si la ministra de Ciencia no lo reconoce y no le indemniza, presentará una querella por injurias graves y calumnias.

El alcalde ha señalado en un comunicado que los "gravísimos y reiterados insultos" de Morant hacia él buscan acabar con su carrera política y también le ocasionan "un enorme daño personal, familiar y profesional", además de que han supuesto "un grave daño para la militancia" de la Agrupación Socialista de Almussafes.

Consultada la dirección del PSPV-PSOE por la Agencia EFE sobre estas acciones judiciales han señalado que no van a hacer declaraciones.