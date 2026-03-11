Detenidos dos hombres por acosar y amenazar de muerte a Ione Belarra a través de Instagram

La Policía Nacional ha detenido a dos hombres, uno en Toledo y otro en Xirivella (Valencia), como presuntos autores de las amenazas y el ciberacoso realizadas a través de mensajes privados en Instagram que denunció sufrir la secretaria general de Podemos, Ione Belarra.

Fuentes policiales han informado de que la operación se saldó con la detención en el mes de febrero de estas dos personas, de nacionalidad española. El detenido en Toledo tiene 49 años y cuenta con antecedentes policiales, mientras que el de Xirivella tiene 30 años y no tenía antecedentes.

La investigación fue desarrollada por agentes especializados en ciberamenazas destinados en la Brigada Provincial de Información de Madrid, en colaboración de las Brigadas Provinciales de Información de Toledo de Valencia, y con la Brigada Local de Información de la Comisaría Local de Xirivella.

Según estas mismas fuentes, uno de los investigados habría remitido más de 300 mensajes con contenido vejatorio, así como mensajes con carácter intimidatorio y amenazante a la parlamentaria, hechos que motivaron su denuncia y la apertura de diligencias para esclarecer su origen.