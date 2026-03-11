Aznar, sobre EE.UU. e Irán: "España debería estar al lado de sus aliados y no al lado de nuestros enemigos"
- El expresidente tilda a los ayatolás de "régimen terrorista" e insiste en que quieren "reordenar el mapa político"
- Aznar asegura que Trump "es un presidente populista" y que tampoco le gustan "ni Sánchez ni Abascal"
El expresidente del Gobierno, José María Aznar ha afirmado este miércoles que el conflicto en Oriente Medio y el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán "está más que justificado que se intente cambiar a un régimen (el iraní) que altera completamente las reglas internacionales", y ha defendido que "España debería estar al lado de sus aliados y no al lado de nuestros enemigos o de nuestros adversarios".
Lo ha dicho en el marco de su conferencia 'Geoestrategia en el nuevo desorden mundial' que ha tenido lugar en València. El expresidente ha subrayado que "ser aliados significa fundamentalmente tener un conjunto de obligaciones y responsabilidades comunes en las cuales además cuando tú necesitas ayuda puedes demandar que te ayuden tus aliados, pero cuando ellos necesitan ayuda te pueden pedir a ti que les ayudes".
Aznar también a recordado que, cuando en España "soportábamos y sufrimos unos atentados terroristas muy graves, pedimos ayuda a nuestros aliados" y Estados Unidos la proporcionó. Por ello, ha insistido, "cuando ellos nos pidieron ayuda hay que corresponder en ello".
El también exdirigente nacional del Partido Popular ha expuesto que "se está produciendo un intento de reordenar el mapa político en Oriente Medio en el cual hay un régimen terrorista, que es el régimen de los ayatolás, que ha exportado el terror por todo Oriente Medio".
Aznar tilda a Trump de "presidente populista"
Preguntado por su opinión sobre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado que no le gustan "las políticas populistas" y que Trump es "un presidente populista".
"A mí no me gustan ni los populistas de la derecha, ni los populistas de la izquierda. Entonces no me gusta Trump, pero tampoco me gusta Sánchez, y tampoco me gusta Abascal. No me gusta ninguno de los tres porque yo soy liberal conservador", ha manifestado.
Aznar también ha defendido durante su conferencia que hay "que preservar la Unión Europea". "Ha traído seguridad, estabilidad a muchos países europeo. El último documento estratégico sobre la UE es un desatino, eso es invitar a la guerra en Europa. Y eso ni es bueno para Europa, ni aliados, ni para los EE.UU. La Unión Europea hay que preservarla, es un gran invento", ha resumido.