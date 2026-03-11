Aznar, sobre EE.UU. e Irán: "España debería estar al lado de sus aliados y no al lado de nuestros enemigos"

El expresidente del Gobierno, José María Aznar ha afirmado este miércoles que el conflicto en Oriente Medio y el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán "está más que justificado que se intente cambiar a un régimen (el iraní) que altera completamente las reglas internacionales", y ha defendido que "España debería estar al lado de sus aliados y no al lado de nuestros enemigos o de nuestros adversarios".

Lo ha dicho en el marco de su conferencia 'Geoestrategia en el nuevo desorden mundial' que ha tenido lugar en València. El expresidente ha subrayado que "ser aliados significa fundamentalmente tener un conjunto de obligaciones y responsabilidades comunes en las cuales además cuando tú necesitas ayuda puedes demandar que te ayuden tus aliados, pero cuando ellos necesitan ayuda te pueden pedir a ti que les ayudes".

Aznar también a recordado que, cuando en España "soportábamos y sufrimos unos atentados terroristas muy graves, pedimos ayuda a nuestros aliados" y Estados Unidos la proporcionó. Por ello, ha insistido, "cuando ellos nos pidieron ayuda hay que corresponder en ello".

El también exdirigente nacional del Partido Popular ha expuesto que "se está produciendo un intento de reordenar el mapa político en Oriente Medio en el cual hay un régimen terrorista, que es el régimen de los ayatolás, que ha exportado el terror por todo Oriente Medio".