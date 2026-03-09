Los transportistas de la Región de Murcia piden medidas urgentes ante la subida de los carburantes

En la Región de Murcia, 3.500 empresas con más de 17.000 camiones se dedican al sector del transporte y la logística. Miran con preocupación el encarecimiento de los carburantes tras la escalada de tensión en el golfo Pérsico, desde el pasado 28 de febrero.

Una situación de escalada de precios que desde la patronal del sector del transporte murciano, FROET, ven similar a la de la Guerra de Ucrania que se desató hace cuatro años, en el 2022.

El secretario general de FROET Murcia, Manuel Perezcarro, pide al Gobierno que aplique las medidas urgentes que ya se tomaron durante la guerra de Ucrania, cuando los precios de los carburantes también se dispararon y, con ellos, la inflación.

“Es una situación insostenible para el sector del transporte“

Perezcarro señala que en tan solo una semana, los transportistas han pasado de pagar el litro de diésel de 1,30€/litro a más de 1,70€/litro. "Una situación insostenible para el sector del transporte porque llenar un depósito de 1.200 litros de un camión, cuesta 600 euros más de media en tan solo una semana. Si se suman estos gastos son 28.000 euros más al año".

Con estos precios, los transportistas trabajan a pérdidas, aseguran, porque no pueden repercutir estas subidas a sus clientes. El precio del barril de Brent ya cotiza por encima de los 100€ y roza niveles que no se veían desde 2022, cuando comenzó la guerra de Ucrania. Por ello desde la patronal del sector del transporte piden medidas urgentes.

"Se arbitren medidas, similares a las que se tomaron con la guerra de Ucrania en las que el transportista recibía 20 céntimos por litro en cada repostaje y ayudas fijas de 1.250€ por camión" señala Perezcarro.

El sector cree que si el Gobierno central no actúa de forma urgente, tendrán que parar los camiones porque ahora mismo el transportista trabaja a pérdidas. "Cuanto más trabaja, más pérdidas se acumulan. Lo mejor es parar el vehículo".

La patronal del sector del transporte en la Región de Murcia, FROET, espera que el conflicto en el golfo Pérsico se resuelva lo antes posible y evitar así "efectos catastróficos en las empresas y en la economía en general".