Suiza amplía la investigación por el incendio en la estación de Crans Montana e imputa al alcalde
- La Fiscalía añade a otros cinco imputados por este suceso
- De las 115 personas heridas por el incendio, 38 siguen hospitalizadas
La Fiscalía suiza ha ampliado el abanico de sospechosos por el incendio que causó la pasada Nochevieja 41 víctimas mortales y más de un centenar de heridos en un bar de la localidad alpina de Crans Montana.
Las autoridades han imputado a otra cinco personas: el alcalde, Nicolás Féraud, un exconcejal responsable de Seguridad Pública, el antiguo responsable de seguridad en materia de protección contra incendios y su número dos, así como un miembro del actual equipo de seguridad. Se les considera potencialmente responsables de delitos de homicidio por negligencia, lesiones corporales por negligencia e incendio por negligencia, los mismos cargos imputados a los propietarios del bar Le Constellation, donde se produjo el incendio.
El alcalde, que se negó en plena rueda de prensa a pedir perdón a las víctimas, ya había sido denunciado por la familia de una víctima con graves quemaduras, si bien hasta ahora no figuraba en la lista formal de imputaciones que incorporó en primer lugar a los propietarios del local, Jacques y Jessica Moretti, y que suma también los nombres de los responsables actual y anterior de las competencias de seguridad en el municipio.
Casi 40 hospitalizados todavía
La tragedia dejó 115 heridos, 38 de los cuales siguen hospitalizados más de dos meses después, doce en Suiza y 26 en el extranjero.
El suceso sacó a la luz carencias en materia de seguridad y, de hecho, el Gobierno suizo respondió a la consternación general prohibiendo a partir del 1 de abril el uso de artefactos pirotécnicos en todos los locales abiertos al público, dentro una revisión más amplia del reglamento contra incendios.
El incendio de Le Constellation empezó cuando las chispas de unas luces de bengala adheridas a una botella de champán encendieron el techo cubierto de una espuma insonorizante altamente inflamable, a partir de la cual el fuego se propagó en un minuto, según las investigaciones.