Suiza amplía la investigación por el incendio en la estación de Crans Montana e imputa al alcalde

La Fiscalía suiza ha ampliado el abanico de sospechosos por el incendio que causó la pasada Nochevieja 41 víctimas mortales y más de un centenar de heridos en un bar de la localidad alpina de Crans Montana.

Las autoridades han imputado a otra cinco personas: el alcalde, Nicolás Féraud, un exconcejal responsable de Seguridad Pública, el antiguo responsable de seguridad en materia de protección contra incendios y su número dos, así como un miembro del actual equipo de seguridad. Se les considera potencialmente responsables de delitos de homicidio por negligencia, lesiones corporales por negligencia e incendio por negligencia, los mismos cargos imputados a los propietarios del bar Le Constellation, donde se produjo el incendio.

01.12 min Suiza celebra un funeral de Estado por las víctimas del incendio en el bar de los Alpes

El alcalde, que se negó en plena rueda de prensa a pedir perdón a las víctimas, ya había sido denunciado por la familia de una víctima con graves quemaduras, si bien hasta ahora no figuraba en la lista formal de imputaciones que incorporó en primer lugar a los propietarios del local, Jacques y Jessica Moretti, y que suma también los nombres de los responsables actual y anterior de las competencias de seguridad en el municipio.