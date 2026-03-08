Irene Montero denuncia amenazas de muerte de un grupo neonazi y pide protección al Ministerio del Interior
- Según Podemos, provienen de una organización de extrema derecha considerada terrorista por el FBI
- La formación morada ha informado de que en esas amenazas se señala el domicilio de la eurodiputada
La eurodiputada de Podemos Irene Montero ha denunciado ante la Policía Nacional que ha recibido amenazas de muerte por parte de una organización neonazi y ha pedido protección al Ministerio del Interior.
Montero ha recibido estas amenazas de muerte "en los últimos días", según han informado fuentes de Podemos, que explican que en dichas amenazas se señala el domicilio de la eurodiputada, en el que residen sus hijos menores de edad y su pareja.
Las amenazas de muerte parten de una organización de extrema derecha considerada terrorista por el Departamento de Justicia de Estados Unidos y el FBI, según ha informado la formación morada, que no ha detallado por el momento de qué grupo se trata.
Por estos hechos, Montero ha pedido al Ministerio de Interior que garantice su protección y la de su familia. Fuentes de este ministerio han confirmado a Efe que la petición de protección ha llegado y ahora se está realizando la valoración de riesgo.
Montero: "Al fascismo lo paramos las feministas"
Desde la manifestación de la Comisión 8M en Madrid, Montero, preguntada por los periodistas, ha recordado que todos los días hay muchas mujeres, en el ámbito público, que están recibiendo insultos, humillaciones, ridiculización y amenazas muy serias, y entre ellas ha nombrado a Cristina Fallarás o Sarah Santaolalla.
Montero, quien ha dicho que es la propia Policía la que le ha dado esa importancia, ha explicado que la denuncia es también para que todo el mundo sepa que, a pesar de la enorme violencia política que se ejerce contra las mujeres feministas, ellas no van a abandonar el espacio público.
"Nosotras no vamos a salir del espacio público precisamente porque al fascismo lo paramos las feministas", ha dicho. "Ellos dicen todo el rato que el peligro es el feminismo (...). Nosotras les respondemos que el peligro son ellos y nosotras estamos aquí para pararles y construir un mundo mejor", ha zanjado.