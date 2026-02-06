Montero garantiza el apoyo de Podemos al decreto del escudo social: "Aunque ha decrecido vamos a votar a favor"

La eurodiputada de Podemos, Irene Montero, ha asegurado que Podemos votará a favor del decreto con las medidas del escudo social, entre ellas la moratoria de la paralización de los desahucios a familias en situación de vulnerabilidad, aunque considera que el texto ha "decrecido" la protección, en referencia al pacto con el PNV que deja fuera a los propietarios de dos viviendas con una de ellas en alquiler.

"Cuando venga el decreto que se proteja a las familias aunque ha decrecido esa protección nosotras vamos a votar a favor", ha asegurado en La Hora de La 1 después de que la líder de Podemos, Ione Belarra, se haya mostrado muy crítica por la cesión al PNV.

Ante el hecho de que el Ejecutivo hay dividido en dos el decreto ómnibus, uno para las pensiones y otro para las medidas del escudo social tras decaer en el Congreso, la eurodiputada cree que "no paran de hacer chapuzas" y defiende que no puede haber desahucios sin alternativa habitacional y que el Gobierno "tiene que hacer lo que haga falta".

Cree que por esta forma de hacer las cosas el Ejecutivo es una fábrica de "ultraderechistas" y que de no cambiar esta forma de hacer política la derecha va a gobernar en España.

"Ningún problema" sobre la transferencia de competencias a la Generalitat Preguntada por las negociaciones de Junts con el Gobierno para sacar adelante la delegación de competencias a la Generalitat en migración, ha dicho que Podemos no tiene "ningún problema" con la transferencia de las competencias , ha dicho que Junts llevó "por las bravas" su texto y no estaba dispuesto a cambiar el preámbulo y el articulado en los que considera que se asocia la inmigración con delincuencia y se ha preguntado por qué sino ha incluido un aumento de los Mossos d'Esquadra en el texto. Por último, en relación con la regularización extraordinaria de migrantes, ha asegurado que lo que más le ha costado a Podemos es negociar las condiciones de la regularización y "aguantar el chaparrón" para que no caigan en la "violencia institucional", como el tiempo que se exige de residencia y otros requisitos como el certificado de antecedentes penales, ya que si el país de origen no lo envía valdrá con una declaración responsable".