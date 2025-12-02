Irene Montero, sobre Palestina: "El show de Trump ha conseguido que parezca que no hay genocidio"

Irene Montero ha sido la quinta invitada del programa Héctor de comer, uno de los videopodcasts del nuevo proyecto Open Play, y ha cocinado unas alubias con setas junto a Héctor de Miguel. La eurodiputada de Podemos ha asegurado que "el show de Trump ha conseguido que parezca que no hay genocidio".

Ha profundizado en su idea sobre el conflicto entre Israel y Hamás: "El show de Trump en Egipto ha conseguido que se deje de hablar de Palestina y ahora parece que no hay genocidio. El tipo ha hecho un plan de negocios. Ni derecho a la autodeterminación, ni que Palestina sea libre, ni fin de la ocupación ilegal", ha finalizado, recomendando el boicot a las empresas y alimentos israelíes.

Ha confesado que en su casa quien cocina es Pablo Iglesias y que aún no ha escuchado el disco de Rosalía. También ha bromeado: "Toda la vida el pimiento se ha usado para hacer la hoz y el martillo, como colofón a la ensaladilla rusa", como respuesta cuando Héctor de Miguel había asegurado que a ella le gustaba dibujar el logo del PSOE con el pimiento.

Montero ha sorprendido con su alegato inicial sobre la comida en Bélgica: "En Bruselas se come, lo siento por los belgas, pero como el puto culo". Pero tiene su plato favorito cuando viaja al Parlamento Europeo: "Toda la comida belga, mal; pero los mejillones, bien".

Sobre la posibilidad de que Héctor de Miguel se presente a eurodiputado, Irene Montero no ha tenido dudas: "No lo digas dos veces. Al terminar de grabar, hablamos". Ha comentado también que los viajes de los eurodiputados a Bruselas los pueden hacer "en business o en turista". Ella suele "ir en turista", aunque "hay veces que no hay asientos en turista y hay aviones que son ridículos: hay todo business y cuatro asientos en turista".

El cocinado ha salido muy bien entre risas. Héctor de Miguel ha bromeado: "Que te cortes un dedo le gustaría a OK Diario: 'Irene Montero se corta un dedo en la televisión pública'". Ella ha respondido, también en tono jocoso, que así podrían justificar su mensaje: "La televisión pública es un peligro". Ha terminado con un vaticinio sobre cuándo serán los próximos comicios: "Si el presidente sale en La Revuelta, se vienen elecciones".