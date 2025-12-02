Horario y dónde ver el programa 4 de Hasta el fin del mundo: etapas, destinos y clasificación

Hasta el fin del mundo entra en una fase decisiva con sus seis parejas atravesando el Altiplano boliviano. En este tramo, que supera los 4.000 metros de altitud, los concursantes afrontan un escenario totalmente distinto y un aumento notable de la exigencia física y emocional.

NIA y J KBello, concursantes de 'Hasta el fin del mundo'

La nueva etapa suma más de 2.040 kilómetros. Parte desde Huacachina, en Perú, y lleva a los equipos por enclaves icónicos como el lago Titicaca -el más alto del mundo apto para la navegación- y por ciudades como Arequipa, Cuzco y La Paz, esta última considerada la capital situada a mayor altitud del planeta.

A lo largo del recorrido, la presencia de las culturas quechua y aimara será constante. La altitud marcará la experiencia y "el mal de altura" causará más de una molestia a varios participantes. Además, con un presupuesto más ajustado, muchos optarán por dormir en autobuses nocturnos en lugar de alojarse en hoteles.

Para seguir avanzando, tendrán que aceptar trabajos muy variados: desde colaborar en espectáculos de lucha libre hasta limpiar habitaciones o cuidar llamas y alpacas. Algunos incluso se atreverán a probar el anticucho, las tradicionales brochetas elaboradas con corazón de res.

Exceso de equipaje, el extra que necesitas Quienes quieran conocer momentos curiosos y situaciones inéditas del viaje podrán hacerlo en Exceso de equipaje, el videopodcast conducido por Inés Hernand. En la próxima entrega participarán Rocío Carrasco y Anabel Dueñas, que hablarán sobre sus rutinas de higiene durante la aventura y sus experiencias negociando precios. Exceso de equipaje Exceso de equipaje - Programa 1 - Yolanda Ramos y Ainoa Olivares, primeras invitadas Inés Hernand entrevista a Yolanda Ramos y a su sobrina, Ainoa Olivares, concursantes de Hasta el fin del mundo.... Ver ahora