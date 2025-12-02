Descubre a Fabiola Quesada, la veterinaria protagonista de 'Dra. Fabiola Jones'

En pleno corazón de la sabana africana, en las grandes reservas de fauna salvaje, hay una mujer española que se mueve entre rinocerontes huérfanos, elefantes, guepardos y guarda parques que patrullan la noche. Su nombre es Fabiola Quesada, conocida como Dra. Fabiola Jones, protagonista del nuevo programa de RTVE.

Referente internacional en conservación, Fabiola lleva más de una década de vida y trabajo en África. Ella combina ciencia, divulgación y acción sobre el terreno. Una mujer que ha hecho de la protección de la fauna salvaje su misión vital y que ahora abre las puertas de su día a día para que podamos entender por qué conservar la naturaleza es urgente.

¿Quién es Fabiola Quesada? Fabiola Quesada es veterinaria, científica, conservacionista y divulgadora especializada en fauna salvaje y en salud de ecosistemas. Procedente de Úbeda (Jaén) y residente en Sudáfrica desde hace más de una década, trabaja junto a equipos de especialistas, rangers, biólogos y profesionales de conservación en misiones de rescate, seguimiento y manejo de especies amenazadas. En televisión, el público la ha visto recientemente en La Revuelta con David Broncano, donde lanzó un mensaje claro: “O espabilamos o esto se acaba.” Una declaración que resume el espíritu de su trabajo: divulgación, responsabilidad y aventura. La veterinaria Fabiola Jones lanza un llamamiento ante la crisis del planeta: "O espabilamos, o esto se acaba" | La Revuelta

Ciencia y acción en una trayectoria internacional La carrera de Fabiola está profundamente ligada a África. Tras licenciarse en Medicina Veterinaria y completar un máster especializado en salud y mejora genética animal, viajó por primera vez a Sudáfrica en 2010 y allí inició una trayectoria internacional dedicada a la protección de la vida salvaje. Es la fundadora de Wild Spirit, una institución educativa que forma a profesionales de conservación mediante programas prácticos de campo. También ha creado la Fundación Wild Spirit, desde la que impulsa proyectos de conservación en países como Sudáfrica, Namibia o Tanzania, siempre desde el enfoque One Health. Su trabajo combina investigación, formación y coordinación de proyectos sobre el terreno vinculados a especies amenazadas como rinocerontes, elefantes y guepardos. Como referente internacional, ha impartido conferencias por todo el mundo, participa en redes globales de conservación y forma parte de instituciones como la Asociación de Científicos Españoles en el Sur de África. Actualmente, cursa un doctorado en Ciencias Biomédicas centrado en la salud de especies en peligro. Su trayectoria ha sido reconocida con varios premios, entre ellos el Gold Lion Professional Service Award, por su contribución a la conservación y a la cooperación científica internacional. Descubre a Fabiola Quesada, la veterinaria protagonista de 'Dra. Fabiola Jones'

Su mensaje es urgente: una llamada a la conservación Fabiola defiende una visión de la conservación basada en la acción y en la esperanza. Cree firmemente que la protección de la vida salvaje no es un lujo, sino una responsabilidad colectiva y una carrera contra el tiempo. Su mensaje es claro: “Me niego a pensar que el impacto de quienes destruyen es mayor que el poder de quienes protegemos.” A través de la Fundación Wild Spirit impulsa proyectos que unen ciencia, conservación y desarrollo comunitario, siempre con un objetivo común: frenar la pérdida de biodiversidad y proteger los ecosistemas que sostienen la vida en el planeta. En palabras de la propia Fabiola: “Para que las especies salvajes se extingan, lo único que tenemos que hacer es nada.”