Las primeras palabras de Sonia tras separarse de Selena: ¿Está abierta a una reconciliación?

El 17 de noviembre sonaron las alarmas en Open Play. Los rumores de una posible separación entre Sonia y Selena, la mítica pareja musical, comenzaban a expandirse como la pólvora. La colaboradora del programa, Marta Riesco, se puso a investigar y su persistencia dio sus frutos: Selena Leo se mostraba tajante y negaba la ruptura. No obstante, unos días más tarde, la agencia Locamente Talent hacía oficial lo inevitable, y el cisma se atribuía unilateralmente a una de sus integrantes: Sonia Madoc.

La ya exintegrante, visiblemente afectada por ese comunicado —a su juicio lleno de falsedades—, lo contrarrestaba en su perfil de Instagram. Afirmaba que el documento que había circulado contenía "afirmaciones que me atribuyen de forma indebida un presunto incumplimiento contractual", algo que, en palabras de la artista, "no se ajustan a la realidad y afectan de manera directa tanto a mi imagen profesional como a mi persona". Apuntaba, además, a la posible interposición de "acciones legales" para preservar sus derechos e intereses. Este lunes, la artista se ha sincerado en Open Play y ha contado su verdad sobre lo sucedido en estas semanas.

¿Podría haber una reconciliación? El periodista Héctor Alabadí ha sido el que introducido la noticia. Según ha contado, le preguntó hace unos días a Sonia Madoc quién tenía registrada la marca de "Sonia y Selena". Ella lo desconocía, pero poco después Selena Leo la registró a su nombre, lo que le daría el poder para explotarlo. El proceso, que está en trámites, ha sido impugnado por Madoc. La cantante, que acababa de llegar al aeropuerto de Sevilla, se ha mostrado sincera en Open Play. Según ha contado, está centrada en el lanzamiento de su último single, Diva Neón, y en Fuego encendido, que saldrá en enero de 2026. Tampoco pierde de vista el concierto que Sonia y Selena deberían dar el próximo 12 de diciembre, un evento del que aún se desconocen los detalles. Madoc también ha revelado que tiene interés en presentarse al Benidorm Fest 2027. No obstante, reconoce que aún están trabajando en la puesta en escena. Sobre la ruptura, ha admitido que es el fin de una era, pero que ha pasado página. "Era una leyenda", ha comentado en relación al dúo. Ahora, no obstante, tiene otros objetivos en mente. "Soy una profesional. (...) Lo importante es el trabajo y los fans", ha sostenido. Sobre Selena Leo, solo tiene palabras de agradecimiento. "Tengo que dar las gracias a que fue mi mitad en los 2000", resume, y la considera "una compañera de trabajo". ¿Podría haber una reconciliación? La cantante se muestra tajante: "No. (...) No todo vale en la vida".