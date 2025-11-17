¿Se han separado Sonia y Selena? ¡La exclusiva de Marta Riesco en Open Play!

Noviembre es el mes de las rupturas. Hace una semana, los medios de comunicación se hicieron eco de la separación de Los Javis. También, desde hace unos meses, todo apuntaba a una posible crisis entre Andy y Lucas y en La Oreja de Van Gogh. El dúo andaluz supuestamente ha terminado fatal; tanto es así que el propio Andy ha dedicado una canción a su excompañero titulada "Mariota". En el caso de La Oreja de Van Gogh, la banda de pop rock originaria de San Sebastián dejó de contar con Leire Martínez y, en el mes de octubre, confirmaron un secreto a voces: el regreso de Amaia Montero.

Ahora, esta semana, han saltado las alarmas y se ha comentado que aquel dúo que nos dio el hit del verano a principios de los 2000, "Yo quiero bailar", podría haberse separado. ¿Será verdad? Para averiguarlo, Open Play ha contado con una de sus colaboradoras más queridas, Marta Riesco, que siempre está al pie de la noticia. Antes de ello, vamos a hacer una cronología de Sonia y Selena.

"Yo quiero bailar", el hit de Sonia y Selena Si alguien te dice "yo quiero bailar", automáticamente tu cabeza sabe perfectamente la frase que continúa: "toda la noche". Con esta canción, el dúo intentó representar a España en el Festival de la Canción de Eurovisión 2001 en Eurocanción. Precisamente aquella canción dio nombre a su único álbum Yo quiero bailar. Con el disco, llegaron a vender más de 1.500.000 de copias en España y Latinoamérica en el verano de 2001, con el que consiguieron varios Discos de Oro y de Platino. Contaron con otros grandes hits como “Deja que mueva, mueva, mueva” o “Tequila”. 02.21 min Música sí - Sonia y Selena - Yo quiero bailar

La Revuelta vivió el regreso de Sonia y Selena LalaChus, la colaboradora de La Revuelta, es una gran defensora de los años 2000. En alguna ocasión ha hecho mención de aquellos discos remix que solían salir en el verano con un montón de canciones recopilatorias. Entre ellos destacan el Disco estrella 2001 y Caribe 2001. Por ello, en el espacio presentado por David Broncano, la cómica de Fuenlabrada cumplió el sueño de toda aquella persona que tiene muy presente como ella aquella década: juntar sobre un escenario a Sonia y Selena. Dicho y hecho. 14.44 min La Revuelta | Lalachus reúne a Sonia y Selena 23 años después

"Reinas", el tema de Sonia y Selena para el Benidorm Fest 24 años después de su icónica canción, Sonia y Selena regresaron por todo lo alto y se convirtieron en una de las 16 participantes del Benidorm Fest 2024. Al certamen alicantino, se presentaron con "REINAS", una canción que refleja el reencuentro de dos amigas que, después de un tiempo sin verse, logran reconectar como si nada hubiera cambiado. Para las artistas, su tema no solo simboliza su reconexión, sino que también es una celebración de los años de trabajo y apoyo de su público, especialmente del colectivo LGTBIQ+ y del público femenino. "La primera vez que la escuchamos nos vimos muy reflejadas en ella y las dos nos emocionamos y se nos saltaron las lágrimas", confiesa Sonia. 03.20 min Benidorm Fest 2025 - Sonia y Selena cantan "REINAS" en la primera semifinal