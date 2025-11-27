Alba Carrillo y Cristina Cifuentes recuperan posiciones y ganan la cuarta etapa de 'Hasta el fin del mundo'

La cuarta etapa de Hasta el fin del mundo ha alcanzado su punto más extremo en el desierto peruano, llevando a las parejas a un colapso físico y emocional. El equipo de Yolanda Ramos y Ainoa Olivares se enfrentó al reto de la recolección de conchas, una prueba de supervivencia que las dejó cubiertas de barro y exhaustas. La necesidad de ingresar dinero llevó a Alba Carrillo y Cristina Cifuentes a probar suerte con la venta ambulante de sombreros, un desafío para su paciencia.

Por otro lado, Aldo Comas y José Lamuño protagonizaron un acalorado debate dialéctico sobre el lenguaje y la tolerancia, mientras que NIA y J Kbello encontraron un refugio emocional gracias a la solidaridad inesperada de un conductor ecuatoriano. Finalmente, el equipo de Rocío Carrasco y Anabel Dueñas vivió una fuerte tensión por la frustración en la estación de autobuses, a pesar de haber ganado la etapa anterior. Una entrega donde la tensión, la desilusión y los giros imprevistos marcaron el camino. ¡Te lo contamos!

Alba Carrillo y Cristina Cifuentes: la venta ambulante que agota la paciencia El equipo de Alba Carrillo y Cristina Cifuentes se vio obligado a buscar formas creativas de aumentar su escaso presupuesto en Ecuador, una tarea que las llevó a la venta ambulante de sombreros en el centro de Cuenca. La misión, consistente en vender sombreros panameños fabricados en Ecuador, supuso un duro examen para su paciencia y su capacidad de convicción. Ambas concursantes se lanzaron a la calle con sus bolsas de mercancía, un esfuerzo que Alba definió con humor como "deambulando cual Walking Dead". El tándem tuvo que rebajar precios y utilizar todos sus encantos de vendedoras para persuadir a turistas y locales, logrando finalmente su objetivo. Alba reconoció, emocionada, el cambio de mentalidad en su compañera, de quien dijo que se está convirtiendo en una "tía jeta" como ella. 03.44 min Hasta el fin del mundo - Alba Carrillo y Cristina Cifuentes se lanzan a la venta ambulante de sombreros

Tensión por la ruta: el enfrentamiento entre Rocío Carrasco y Anabel Dueñas La frustración acumulada por el cansancio y la incertidumbre de la ruta provocó un fuerte choque entre Rocío Carrasco y Anabel Dueñas en una estación de autobuses. A pesar de haber ganado la etapa anterior, Anabel se quejó de que el premio solo les dio el privilegio de escoger al azar entre las opciones de ruta y no la posibilidad de elegirla directamente, lo que aumentó su sensación de falta de control en la carrera. El desencuentro entre ellas se centró en la tensión de la competición, donde el agotamiento físico y la presión por avanzar sacan a relucir las diferencias en la forma de afrontar la aventura. Rocío Carrasco, en medio de la discusión, criticó la mentalidad de su compañera, defendiendo que la vida y el concurso no son "cuadriculados", evidenciando el desgaste emocional en la pareja. 01.50 min Hasta el fin del mundo - Tensión por la ruta: el enfrentamiento entre Rocío Carrasco y Anabel Dueñas

NIA y J Kbello: el refugio de un conductor ecuatoriano que les abre su casa El frío de la noche en Ecuador trajo al equipo de NIA y J Kbello un momento de calidez y solidaridad que mitigó el dolor de la distancia con sus familias. El conductor de autobús que los trasladó a Riobamba les ofreció su casa como refugio, una muestra de hospitalidad que emocionó profundamente a la pareja. Durante la cena, el conductor compartió con ellos su propia historia de superación, relatando cómo se marchó a España siendo hijo de madre soltera para forjar un futuro, un sacrificio que le permitió rescatar a sus propios hijos y darles la vida que merecían. Este encuentro sirvió como un valioso recordatorio para NIA y J Kbello de que el sacrificio tiene su recompensa y de la enorme bondad que se puede encontrar en el mundo. 03.35 min Hasta el fin del mundo - Nía y J Kbello reciben refugio de un conductor de autobuses

Aldo Comas y José Lamuño: el debate dialéctico sobre el lenguaje y la tolerancia Una parada en un bar de Ecuador convirtió a Aldo Comas y José Lamuño en los protagonistas de un vivo y encendido debate sobre la corrección política, el lenguaje y los límites de la tolerancia. La discusión se centró en la expresión "como un hombre" después de que José la utilizara en un juego, lo que incomodó profundamente a Aldo. Aldo, con gran intensidad, defendió la necesidad de "erradicar" expresiones que, si bien son tópicas, considera antiguas e incluso dañinas. Mientras que José se mantuvo firme en su postura de defender su derecho a expresarse con el lenguaje que es natural para él. El debate, que se desarrolló entre pique y afecto, reflejó el desgaste emocional del equipo, demostrando que la convivencia extrema incrementa las diferencias ideológicas. 03.01 min Hasta el fin del mundo - Aldo y José debaten sobre lenguaje y tópicos

Yolanda Ramos y Ainoa Olivares: un baño de barro que agota su resistencia El equipo familiar de Yolanda Ramos y Ainoa Olivares se enfrentó en Perú a una de las tareas más duras de la etapa: la recolección de conchas negras en el Santuario de los Manglares de Tumbes, un desafío que las llevó a hundirse hasta las rodillas en el fango. A pesar de la extrema dureza del trabajo, el equipo lo abordó con el humor característico de la actriz. Cubiertas de barro de pies a cabeza y sufriendo el agotamiento físico de la búsqueda, la experiencia provocó un ataque de ansiedad en Yolanda Ramos, quien tuvo que ser asistida por el equipo de recolectores locales. Aunque lograron conseguir una pequeña suma de dinero que aliviaba su presupuesto, el agotamiento físico y el miedo dejaron al equipo al límite de la resistencia. 06.08 min Hasta el fin del mundo - Yolanda y Ainoa luchan contra el barro en Perú