El CGPJ archiva los expedientes sancionadores al juez que llamó "cajera de mercadona" a Irene Montero

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha decidido no sancionar al juez Eloy Velasco que llamó "cajera de Mercadona" a la eurodiputada Irene Montero, así como tampoco al juez Manuel Ruiz de Lara, que se refirió a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, como "Barbigoña" en la red social X. Los vocales Ricardo Bodas, José María Fernández Seijo y Lucía Avilés, del bloque progresista, han anunciado la formulación de voto particular.

La mayoría de vocales que han propuesto el archivo defendían que las dos declaraciones no se hicieron en sus papeles como jueces y que les ampara la libertad de expresión.

La queja fue presentada por un particular tras las palabras del magistrado en un foro público el 13 de noviembre de 2024 en relación con la ley del 'solo sí es sí'. Velasco dijo entonces: "De repente se creyeron que estaban enseñándonos el mundo. Nos intentaron explicar qué es consentir, a un jurista que llevamos desde el derecho romano sabiendo lo que es consentimiento. Y el expreso y el consentimiento tácito y los actos consecuentes. Y mil cosas más que nunca aprenderá Irene Montero desde su cajero de Mercadona ni nos podrá dar clases a los demás".

Las palabras del juez Velasco fueron contestadas por la exministra de Igualdad, que le recordó las directrices de la ONU sobre los estereotipos y los prejuicios de género en el sistema de Justicia. "De cajera a juez Velasco: cumpla la ley y póngase a estudiar", indicó Montero.

La propuesta del Promotor de la Acción Disciplinaria era sancionar al juez con una multa de 501 a 6.000 euros por la comisión de una falta grave prevista en el artículo 418.5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) relativo a la desconsideración. La Fiscalía, sin embargo, proponía el archivo.

En el caso del juez Manuel Ruiz de Lara, publicó mensajes en la red social X en los que se refería a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, como "Barbigoña". El promotor propuso archivar la diligencia informativa que abrió para valorar si procedía o no incoar un expediente disciplinario a este magistrado con el que poner en marcha una investigación.

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha lamentado el archivo de los expedientes. "El corporativismo es muy perjudicial para la imagen de la Justicia. Lamento la decisión del grupo conservador del CGPJ de dejar impunes estos insultos", ha asegurado Bolaños en una publicación en la red social X. "La mayoría de jueces estarán avergonzados por estos comportamientos y esta decisión", ha resumido.