La resaca del Mobile World Congress: así son los smartphones que vienen
- Ya no tienen tanto peso, pero los smartphones siguen siendo el motor que conecta al ecosistema tecnológico
- En Barcelona se han visto desde móviles que apuestan por una mayor privacidad hasta los que promueven la desconexión
El Mobile World Congress ha cerrado sus puertas con un ligero descenso de asistentes, de 109.000 en 2025 a 105.000. Los seis dígitos siguen siendo un buen síntoma, pero la segunda edición del MWC Doha en noviembre acecha, si la geopolítica bélica lo permite, con planes muy ambiciosos de expansión que podrían restar peso a medio plazo a la cita tech de la Ciudad Condal.
Con la bajada del telón de su vigésima edición en Barcelona, los organizadores han entregado como cada año los premios a lo mejor del MWC. Galardones que premian los avances en conectividad, innovación, iniciativas de impacto y dispositivos. Son los Global Mobile Awards (GLOMO).
En la categoría de mejor móvil el ganador ha sido el iPhone 17 Pro. No deja de ser paradójico que el mejor terminal sea el de una marca que nunca asiste a este evento. Y que lo consiga con un producto que lleva más seis meses a la venta cuando en el Mobile se han presentado los últimos avances de los fabricantes más relevantes.
Mayor privacidad para la pantalla del móvil
Si nos centramos en los dispositivos presentes en el propio Mobile, los 250 expertos miembros del jurado de los GLOMO, han elegido como el mejor smartphone al Galaxy S26 Ultra. Hace dos años, S24 Ultra fue de los primeros en implementar la IA generativa y, desde entonces, las funciones han ido a más.
Pero la innovación que ha llamado la atención en este MWC ha sido la Pantalla de Privacidad que protege el móvil de la mirada de curiosos. Funciona con una tecnología de píxeles estrechos que envían la luz en línea recta, reduciendo la visibilidad desde ángulos laterales. Lo mejor es que se puede configurar por aplicaciones o a la hora de introducir contraseñas.
De móviles robóticos a baterías más ligeras y duraderas
La estrella mediática de este MWC ha sido el Robot Phone de Honor, que ha encandilado a los visitantes. Una especia de soporte vertical que se despliega desde el módulo de cámaras trasero y que reacciona a estímulos y reacciones.
El smartphone actúa como el cerebro del robot, usando sus sensores, cámaras y procesador inteligente para dirigir sus movimientos. Se desconoce cuándo estará disponible por estos lares y si la idea no se queda en un simple efecto “guau”.
El que sí llegará en unos meses a España es el Magic V6 del fabricante chino, que lleva un desarrollo imparable en teléfonos plegables en los últimos años. Este modelo incluye una batería de silicio-carbono de quinta generación, lo que significa mayor densidad energética en menos espacio.
Los ingenieros han conseguido el móvil más fino (menos de 9 milímetros plegado) y duradero en batería hasta la fecha. Gracias a este logro técnico, el Magic V6 ha logrado el premio a la mejor innovación disruptiva en un dispositivo.
La cámara, un reclamo que no pasa de moda
Las cámaras, a pesar del boom de la IA, siguen siendo el principal reclamo de venta de las marcas de smartphones. Los hitos en foto y vídeo en este MWC han venido principalmente de la mano de Xiaomi, Leica y Vivo.
Xiaomi por fin trae a Europa la familia 17 Series, que ya había salido a la venta hace tiempo en territorio chino y que vuelve a confiar en Leica para dotar a su modelo 17 Ultra de una cámara principal de una pulgada, resolución de 200 megapíxeles y un zoom óptico de 75-100mm. Datos que lo sitúan a la vanguardia de la fotografía móvil.
Por su parte, la compañía alemana —también para celebrar su centenario— se ha lanzado a la aventura smartphone con el Leitzphone. Su principal avance es un dial físico, una especie de anillo, que controla los aumentos de la cámara trasera. Además, viene con dos modos que recrean el estilo de fotografía de dos de sus modelos de cámara más legendarios, la Leica M9 y la Leica M3.
En términos fotográficos, la compañía Vivo ha acertado en su alianza con Zeiss, uno de los fabricantes de ópticas más antiguos del mundo. Un matrimonio que ya dio buenos resultados en 2025 con el 300x Pro. En el MWC han presentado la versión Ultra, que viene con un accesorio aparte —la gran novedad— un teleobjetivo de 400mm, además de un estabilizador óptico de uso profesional.
Pantallas a color sin fatiga visual
El fabricante TCL sabe que su fuerte está en la tecnología de pantalla NXTPAPER. Su nuevo modelo, el 70 Pro combina la calidad de imagen más puntera (paneles AMOLED) con un confort visual similar a la lectura en papel, sin reflejos, fatiga visual o luz azul. Su experiencia en el terreno de las tablets ha dado sus frutos en formato móvil.
Entre tanto fabricante asiático, desde hace unos años por los pasillos de la Fira de Gran Vía se cuela un smartphone con alma europea. La marca Nothing ha presentado su nuevo Phone, el (4a), que sigue una línea continuista: diseño transparente, experiencia de uso más personalizada gracias a la IA y el ya clásico juego de luces LED trasero. Sigue siendo, sin duda, en cuanto a acabado, uno de los terminales que más se desmarca del resto.
Los móviles tontos no lo son tanto
No son nuevos, pero empiezan a sonar como sinónimo de tendencia contracultural. Los mal llamados móviles tontos o minimalistas, pensados para reducir el uso compulsivo del smartphone. Entre los más veteranos, Lightphone ha aprovechado el pasado Mobile World Congress para presentar su tercer terminal, sin redes sociales ni navegador web y con pantalla en blanco y negro.
Básicamente es un teléfono para hacer llamadas, mandar mensajes y escuchar música. Como el Balance Phone, diseñado en España por una startup barcelonesa fundada por Albert Beltrán y Carlos Fontclara, con el que esperan llegar a las 20.000 unidades vendidas en 2026. Dispositivos más necesarios que nunca cuando estamos en pleno debate sobre la prohibición del acceso a redes sociales de los menores.
La ausencia de Apple del congreso de móviles más importante del mundo no ha impedido a la compañía americana presentar paralelamente un nuevo iPhone más asequible, el 17e. Una manera de sacar músculo frente a la competencia y recordar quién sigue siendo el que más vende. Hace tiempo que el Mobile World Congress dejó de ser la feria de los teléfonos y las telecomunicaciones.
La inteligencia artificial, la industria conectada, los servicios digitales, la robótica, la sostenibilidad o la computación cuántica han terminado de copar tanto las conversaciones como el espacio de todos los pabellones de la Fira. Pero los móviles siguen siendo esenciales: han llevado internet al bolsillo de miles de millones de personas y han impulsado la economía digital.