De la 3G a la IA autónoma: 20 años del MWC en Barcelona marcando las tendencias del futuro
- Barcelona celebra una edición histórica del MWC, que cumple dos décadas como epicentro mundial de la tecnología móvil
- Bajo el lema The IQ Era, apuesta por la inteligencia artificial, la conectividad híbrida y los dispositivos que redefinirán la sociedad digital
Barcelona y el móvil es hoy, y desde hace 20 años, dos caras de la misma moneda: no se entiende la una sin la otra. La ciudad inaugura una edición histórica del Mobile World Congress superada ya su mayoría de edad: este 2026 se cumplen dos décadas desde que el mayor evento mundial de tecnología móvil aterrizó en la ciudad.
Bajo el lema The IQ Era, la cita de este año mira al futuro ya con otras tecnologías en el horizonte: el de la inteligencia artificial, la conectividad híbrida global y los nuevos dispositivos, sin olvidar el recorrido que ha transformado a la capital catalana en un epicentro global de la innovación. La evolución del Mobile World Congress es también la historia de la revolución del teléfono móvil.
Aterrizaje en Barcelona
El congreso llegó a Barcelona en 2006 procedente de Cannes bajo el nombre de 3GSM World Congress. Aquella primera edición en el recinto de Montjuïc marcó el inicio de una transformación que ha convertido al evento en el principal escaparate tecnológico del mundo.
En sus primeras ediciones en la ciudad catalana hasta el 2009, el foco estaba en los terminales premium y en la llegada del internet móvil. Poco después, la irrupción de Android y los primeros smartphones modernos marcaron un punto de inflexión.
Las tablets empezaron a ganar protagonismo en el MWC a partir de 2010 cuando se dejan ver los primeros prototipos de la mano de Android, justo después del lanzamiento del iPad por parte de Apple. El 2011, es el gran boom es el gran boom de tablets.
Siete años después, en 2013, el recinto se quedó pequeño para tal explosión de innovación en el sector y el congreso se trasladó a Gran Via, lo que permitió ampliar su capacidad. Fue ese año cuando empezaron a verse los primeros modelos del internet de las cosas: wearables básicos, sensores conectados o dispositivos domésticos inteligentes.
Un año después, en 2014 nace el 4YFN, la plataforma de startups que impulsará el tejido barcelonés hasta convertirse en referente mundial.
Durante la década siguiente, el nuevo espacio fue escenario de la explosión de las apps, la llegada del 4G, el salto a procesadores multinúcleo, la realidad virtual o la biometría.
Fue entonces cuando los gadgeds del Internet de las Cosas (IoT) ampliaron el foco del del Mobile World Congress más allá de los smartphones hacia un ecosistema digital completo y se dejaron ver soluciones de hogar inteligente como bombillas, termostatos y asistentes conectados, el desarrollo de coches conectados, la evolución de las ciudades inteligentes y la transformación de la industria mediante tecnologías propias de la Industria 4.0 y que se irían mejorando los años siguientes y llegarían al mercado masivo gracias al 5G.
En 2019 el evento adopta el nombre actual de MWC Barcelona y alcanza su récord histórico de 109.000 asistentes, y el MWC vivió otro momento clave con la llegada de los primeros móviles 5G y los dispositivos plegables.
Tras el parón obligado por la pandemia en 2020 y la edición híbrida de 2021, el congreso volvió con fuerza apostando por los gadgets, los dispositivos del internet de las cosas, una nube más avanzada, la inteligencia artificial y la conectividad total.
Desde entonces, el congreso año tras año no ha dejado de crecer en tamaño (de hecho la Fira espera tener disponible un nuevo pabellón -el Hall 0- en 2028, aunque disponible a partir del 2028), en impacto económico y en relevancia internacional, consolidando a Barcelona como “la capital mundial del móvil”.
2026: la IQ Era y la nueva generación tecnológica
La edición de 2026 se presenta como el inicio de una nueva etapa después de la irrupción de la inteligencia artificial. Este nuevo concepto propone un nueva era de inteligencia en la que las capacidades humanas y la tecnología se combinan para generar innovación con impacto económico y social. ¿En qué se va a materializar en este congreso?
Del smartphone al "intelligent phone"
La inteligencia artificial deja de depender exclusivamente de la nube y pasa a integrarse directamente en los dispositivos. Los nuevos móviles incorporan procesadores capaces de ejecutar funciones de IA en local, tomar decisiones de forma autónoma y aprender del comportamiento del usuario.
Una de las marcas insignia de este tipo de IA es Samsung. Este año ha presentado su visión de inteligencia artificial proactiva, integrada en la nueva serie Galaxy S26 y en todos los dispositivos asociados. Esta tecnología permite anticipar necesidades, simplifica tareas cotidianas , mejora el rendimiento del móvil o de las fotografías y conecta de forma inteligente móviles, wearables y nuevos formatos como el Galaxy XR.
Tambén justo antes del pistoletazo de salida del congreso, la multinacional china Honor ha sorprendido al mundo tecnológico. James Li, consejero delegado de la compañía, presentó en Barcelona "el procesador más pequeño del mundo", un hito que consolida a la marca como pionera en miniaturización y eficiencia energética.
5G consolidado y horizonte 6G
Con la cobertura 5G alcanzando ya la práctica totalidad de la población en España, la industria empieza ya hace tiempo que mira hacia el 6G, que tiene previsto aterrizar en el 2030. Esta nueva generación promete velocidades aún mayores, latencias mínimas y la integración de la inteligencia artificial en la propia red.
Conectividad hibrida
Las alianzas entre operadores para ofrecer una conectividad híbidra basada en redes terrestres y satelitales permitirán llegar incluso a zonas remotas, acercando el acceso a internet a cualquier punto del planeta.
Robots humanoides
Los robots humanoides ya se han colado en los pasillos del congreso llamando la atención de los congresistas que se agolpan para tomarse fotos. Sin embargo, en esta edición se espera que lleguen equipados con sistemas avanzados de visión, lenguaje y movimiento. Todo ello para convertirse en los futuros aliados en ámbitos como la atención al cliente, la logística, la sanidad o el cuidado de mayores...Unas innovaciones que permitiran que den el salto... al pasillo de nuestras casas.
Soluciones para ser más resilientes
Junto a la innovación tecnológica, el MWC también acepta el reto de buscar maneras de ser más resilientes ante el cambio climático, con soluciones orientadas a hacer más robustas las infraestructuras digitales y a garantizar la continuidad de los servicios en contextos de crisis.
Ante un entorno cada vez más incierto y global, la industria busca desarrollar redes más seguras y distribuidas, hasta sistemas de comunicación de emergencia, pasando por herramientas para la gestión de desastres o el refuerzo de la ciberseguridad.
Nuevas interfaces: del plegable al holograma
En cuanto a los dispositivos, la innovación viene de la mano de las mejoras y la integración de la IA. Los fabricantes exploran nuevas formas de interacción como los paneles holográficos y las pantallas 3D sin gafas, o incorporar cámaras avanzadas que podrían marcar la siguiente revolución en la experiencia móvil.
Adelantándose un día al pistoletazo de salida del MWC, este año la sorpresa ha llegado de la mano de Honor, que ha presentado un prototipo de smartphone con un brazo robótico integrado, el Honor Robot Phone. El brazo está escondido en un pequeño hueco en la parte trasera del móvil y permite capturar imágenes desde ángulos mucho más amplios que el móvil convencional. Está pensado para generadores de contenidos. Como es habitual, primero saldrá a la venta en el mercado asiático, a mediados de año.
En estas dos décadas, el Mobile World Congress no solo ha sido la cuna de la innovación tecnológica, también ha anticipado hacia dónde se dirige la sociedad digital. En sus últimas ediciones ha ampliado su alcance hacia sectores como la automoción, la salud, la industria o las infraestructuras inteligentes.
En 2026, esta convergencia se amplía hacia ámbitos como la movilidad inteligente, las tecnologías espaciales o los llamados “aeropuertos del futuro”, mostrando, una vez más, que el ecosistema digital ya trasciende el propio dispositivo móvil.