De la 3G a la IA autónoma: 20 años del MWC en Barcelona marcando las tendencias del futuro

Barcelona y el móvil es hoy, y desde hace 20 años, dos caras de la misma moneda: no se entiende la una sin la otra. La ciudad inaugura una edición histórica del Mobile World Congress superada ya su mayoría de edad: este 2026 se cumplen dos décadas desde que el mayor evento mundial de tecnología móvil aterrizó en la ciudad.

Bajo el lema The IQ Era, la cita de este año mira al futuro ya con otras tecnologías en el horizonte: el de la inteligencia artificial, la conectividad híbrida global y los nuevos dispositivos, sin olvidar el recorrido que ha transformado a la capital catalana en un epicentro global de la innovación. La evolución del Mobile World Congress es también la historia de la revolución del teléfono móvil.

2026: la IQ Era y la nueva generación tecnológica La edición de 2026 se presenta como el inicio de una nueva etapa después de la irrupción de la inteligencia artificial. Este nuevo concepto propone un nueva era de inteligencia en la que las capacidades humanas y la tecnología se combinan para generar innovación con impacto económico y social. ¿En qué se va a materializar en este congreso?

Del smartphone al "intelligent phone" La inteligencia artificial deja de depender exclusivamente de la nube y pasa a integrarse directamente en los dispositivos. Los nuevos móviles incorporan procesadores capaces de ejecutar funciones de IA en local, tomar decisiones de forma autónoma y aprender del comportamiento del usuario. Los nuevos móviles incorporan procesadores capaces de ejecutar funciones de IA en local, tomar decisiones de forma autónoma y aprender del comportamiento del usuario. Una de las marcas insignia de este tipo de IA es Samsung. Este año ha presentado su visión de inteligencia artificial proactiva, integrada en la nueva serie Galaxy S26 y en todos los dispositivos asociados. Esta tecnología permite anticipar necesidades, simplifica tareas cotidianas , mejora el rendimiento del móvil o de las fotografías y conecta de forma inteligente móviles, wearables y nuevos formatos como el Galaxy XR. Tambén justo antes del pistoletazo de salida del congreso, la multinacional china Honor ha sorprendido al mundo tecnológico. James Li, consejero delegado de la compañía, presentó en Barcelona "el procesador más pequeño del mundo", un hito que consolida a la marca como pionera en miniaturización y eficiencia energética. James Li, director de la junta directiva y director ejecutivo de HONOR, empresa china de electrónica de consumo, presenta "el procesador más pequeño del mundo" Lluis GENE / AFP

5G consolidado y horizonte 6G Con la cobertura 5G alcanzando ya la práctica totalidad de la población en España, la industria empieza ya hace tiempo que mira hacia el 6G, que tiene previsto aterrizar en el 2030. Esta nueva generación promete velocidades aún mayores, latencias mínimas y la integración de la inteligencia artificial en la propia red.

Conectividad hibrida Las alianzas entre operadores para ofrecer una conectividad híbidra basada en redes terrestres y satelitales permitirán llegar incluso a zonas remotas, acercando el acceso a internet a cualquier punto del planeta.

Robots humanoides Los robots humanoides ya se han colado en los pasillos del congreso llamando la atención de los congresistas que se agolpan para tomarse fotos. Sin embargo, en esta edición se espera que lleguen equipados con sistemas avanzados de visión, lenguaje y movimiento. Todo ello para convertirse en los futuros aliados en ámbitos como la atención al cliente, la logística, la sanidad o el cuidado de mayores...Unas innovaciones que permitiran que den el salto... al pasillo de nuestras casas.

Soluciones para ser más resilientes Junto a la innovación tecnológica, el MWC también acepta el reto de buscar maneras de ser más resilientes ante el cambio climático, con soluciones orientadas a hacer más robustas las infraestructuras digitales y a garantizar la continuidad de los servicios en contextos de crisis. Ante un entorno cada vez más incierto y global, la industria busca desarrollar redes más seguras y distribuidas, hasta sistemas de comunicación de emergencia, pasando por herramientas para la gestión de desastres o el refuerzo de la ciberseguridad.