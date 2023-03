Si el último Mobile World Congress antes de la pandemia, fue el del 5G, ahora le toca el turno al 6G. Pese a que los expertos insisten en que falta un despliegue total de todas las posibilidades de la conectividad de las redes de esa quinta generación, se empieza a hablar del 6G en el congreso de telefonía móvil. Sobre todo, desde el punto de vista de la investigación y los retos que conlleva.

El jefe de innovación tecnológica (CTIO) de I2Cat y CTO de 5G Barcelona, Sergi Figuerola-Fernández, mantiene que no se ha sabido explicar qué y cuando se estaba implementando lo 5G: "Ha habido una mala gestión comunicativa de la tecnología". Es por eso que hay quién cree que se habían prometido muchos beneficios del 5G que todavía no tenemos al nuestros móviles.

Entonces, ¿cuándo lo tendremos?

Hasta ahora el 5G que se estaba usando, aquel que nuestros amigos privilegiados tienen a veces al móvil, es el 5G Non- Stand Alone (NSA), que no es más que una integración del 5G con el 4G. Ahora, pues, es cuando empezará la era del 5G de verdad, el 5G Beyond.

Según datos de GSMA, este impulso confirma que el 5G es el despliegue generacional más rápido, en comparación con 3G y 4G. Sin embargo, uno de los grandes ejes del Mobile de este año gira alrededor del 5G Stand Alone (SA). Se trata de una nueva red en sí misma independiente de la 4G: una red Stand Alone. Es una vía más para construir una red 5G y será necesaria para las nuevas características más avanzadas y casos de uso innovadores de 5G requerirán redes 5G SA, según el director de Tecnología y Compromiso Estratégico de GSMA, Alejandro Adamowicz.

“Notarán un cambio cualitativo las industrias y después el público general“

Según Figuerola-Fernández estamos entrando a la segunda ola del 5G y será en los próximos dos o tres años cuando haya un cambio diferencial. "Primero notarán un cambio cualitativo las industrias y después el público general. Será a la inversa que lo que pasó con el 4G", declara el ingeniero.

Esta nueva conectividad será todavía más rápida que el 5G, mucho más eficiente en el envío y en la descarga de información. Pero todavía hay debates por resolver. Una de las cuestiones clave es el espectro, el ancho de banda que necesitará. Desde la compañía sur-coreana SK Telecom, creen que esto generará discusiones entre países.