Lo que dice realmente Robles en este vídeo: "Yo estoy cómoda" y no "yo estoy con Trump"

Circulan en redes sociales que, durante la reunión entre la ministra de Defensa y el embajador estadounidense, Benjamín León Jr., este miércoles, Margarita Robles declaró "yo estoy con Trump" en un momento de la conversación. El Partido Popular también lo ha compartido en su cuenta de X. Desde Defensa lo desmienten. En VerificaRTVE hemos analizado el audio y concluimos que lo que realmente dice la ministra es "yo estoy cómoda", no "yo estoy con Trump". Te lo explicamos.

"Margarita Robles pillada: ‘Yo estoy con Trump’. Pedro Sánchez os ha vuelto a estafar", leemos en uno de los mensajes compartido en X. "Dice (una parte) del Gobierno que está con Trump", publica la cuenta oficial del PP junto a un vídeo subtitulado que atribuye a la ministra la siguiente frase: "No, no, yo estoy con Trump. Lo que pasa es que aquí la gente...".

Análisis del audio y transcripción La reunión entre Robles y León se produjo este miércoles 4 de marzo a partir de las 17.00 de la tarde en la sede del Ministerio. Las únicas imágenes del inicio del encuentro son las difundidas por Europa Press y EFE, que duran en torno a un minuto y tienen varios cortes. En algunas partes, el sonido ambiente puede dificultar la literalidad de la conversación. En VerificaRTVE hemos eliminado el ruido de la grabación con la ayuda de una técnica de sonido de RNE, y eso permite escuchar con mayor claridad las palabras del embajador y de la ministra que reproducimos a continuación: - Robles: "¿Sabe qué voy a hacer? Voy a apagar la calefacción porque... Soy friolera y tengo así mucho... ¿Apagamos un poquito?" - León: "Si usted quiere, porque a mí no me molesta" - Robles: "¿No le molesta?" - León: "No, no" - Robles: "Lo digo para que..." - León: "Yo también soy muy friolero" - Robles: "Pues entonces lo dejamos. Entonces lo dejamos porque..." - León: "¿Tú estás cómoda?" - Robles: "No, no, yo estoy cómoda. Lo que pasa es que aquí a veces la gente...". Puedes ver el vídeo con el audio limpio aquí: 00.10 min Margaritas Robles, al embajador de Estados Unidos: "Yo estoy cómoda" También hemos ralentizado la velocidad del audio para entender mejor lo que dice la ministra y lo hemos analizado con la herramienta IVERES de análisis y transcripción. La aplicación también concluye que la palabra que pronuncia la ministra es "cómoda" y no "con Trump".