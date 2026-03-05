Lo que dice realmente Robles en este vídeo: "Yo estoy cómoda" y no "yo estoy con Trump"
- Analizamos el audio de la conversación entre la ministra de Defensa y el embajador estadounidense
- Envíanos consultas al 659 800 555 o a verificartve@rtve.es
Circulan en redes sociales que, durante la reunión entre la ministra de Defensa y el embajador estadounidense, Benjamín León Jr., este miércoles, Margarita Robles declaró "yo estoy con Trump" en un momento de la conversación. El Partido Popular también lo ha compartido en su cuenta de X. Desde Defensa lo desmienten. En VerificaRTVE hemos analizado el audio y concluimos que lo que realmente dice la ministra es "yo estoy cómoda", no "yo estoy con Trump". Te lo explicamos.
"Margarita Robles pillada: ‘Yo estoy con Trump’. Pedro Sánchez os ha vuelto a estafar", leemos en uno de los mensajes compartido en X. "Dice (una parte) del Gobierno que está con Trump", publica la cuenta oficial del PP junto a un vídeo subtitulado que atribuye a la ministra la siguiente frase: "No, no, yo estoy con Trump. Lo que pasa es que aquí la gente...".
Análisis del audio y transcripción
La reunión entre Robles y León se produjo este miércoles 4 de marzo a partir de las 17.00 de la tarde en la sede del Ministerio. Las únicas imágenes del inicio del encuentro son las difundidas por Europa Press y EFE, que duran en torno a un minuto y tienen varios cortes. En algunas partes, el sonido ambiente puede dificultar la literalidad de la conversación. En VerificaRTVE hemos eliminado el ruido de la grabación con la ayuda de una técnica de sonido de RNE, y eso permite escuchar con mayor claridad las palabras del embajador y de la ministra que reproducimos a continuación:
- Robles: "¿Sabe qué voy a hacer? Voy a apagar la calefacción porque... Soy friolera y tengo así mucho... ¿Apagamos un poquito?"
- León: "Si usted quiere, porque a mí no me molesta"
- Robles: "¿No le molesta?"
- León: "No, no"
- Robles: "Lo digo para que..."
- León: "Yo también soy muy friolero"
- Robles: "Pues entonces lo dejamos. Entonces lo dejamos porque..."
- León: "¿Tú estás cómoda?"
- Robles: "No, no, yo estoy cómoda. Lo que pasa es que aquí a veces la gente...".
Puedes ver el vídeo con el audio limpio aquí:
También hemos ralentizado la velocidad del audio para entender mejor lo que dice la ministra y lo hemos analizado con la herramienta IVERES de análisis y transcripción. La aplicación también concluye que la palabra que pronuncia la ministra es "cómoda" y no "con Trump".
Una conversación sobre la temperatura de la sala
Si atendemos al contexto de la conversación, comprobamos que en ese momento estaban hablando sobre la temperatura que había en la sala, como se puede leer en la transcripción anterior. La ministra le dice al embajador que va a apagar la calefacción, a lo que él responde que es friolero y le pregunta si ella está cómoda. Y es ahí cuando ella responde: "No, no, yo estoy cómoda".
El Partido Popular ha insistido horas después en otro mensaje de X publicado a las 16.45 del 5 de marzo en que Robles mostró al embajador su apoyo a Trump. Los populares creen que ese "yo estoy con Trump" que le atribuyen está detrás de las declaraciones de este miércoles en las que la portavoz de la Casa Blanca aseguró que España iba a colaborar militarmente con Estados Unidos. Desde Moncloa afirman que ni Robles pronunció esas palabras ni ha cambiado la postura del Gobierno respecto a la guerra en Oriente Medio y al uso de las bases.
La conversación entre Robles y León se produce en un momento delicado en las relaciones entre Madrid y Washington tras el rechazo del Gobierno de Pedro Sánchez de permitir a Estados Unidos utilizar las bases de Morón y Rota para operaciones relacionadas con los ataques contra Irán. Una decisión que ha motivado que Donald Trump haya amenazado con romper todas las relaciones comerciales con España, a quien ha calificado como un "aliado terrible".