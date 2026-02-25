Los mayores de 55 marcan el ritmo de la economía española: ahorran más y consumen más

La madurez se asocia a una mayor serenidad vital y, también, a unas finanzas más desahogadas. Algo que España cumple, ya que quienes han pasado los 55 años concentran grandes cantidades de ahorro (casi 3/4 partes del total del país, unos 73.570 millones) según el informe Ingresos y gastos de los hogares españoles por edad y género elaborado por Fedea y la Fundación Mapfre.

Si dividiésemos el pastel económico en cuatro trozos, este segmento de población representa una porción y media (32,8%) del Producto Interior Bruto (PIB). Además, soporta la misma ración en impuestos y cotizaciones, con un 34,5%. Se trata de una generación "con gran peso económico" y "no son solo perceptores de prestaciones, un prejuicio muy arraigado", destaca el director del Centro de Investigación Ageingnomics de Fundación Mapfre, Juan Fernández Palacios.

Los hijos se marchan y llegan las herencias de los padres Los senior superan con su ahorro, cercano a los 74.000 millones de euros, a la generación posterior de entre 30 y 54 años que atesoran unas reservas de poco más de 31.000 millones. Aunque estos últimos generan más dinero con sus sueldos, afrontan cargas más altas y aún crían a los hijos. Mientras, los +55 han tenido tiempo para guardar más dinero, empiezan a ver volar a su prole y han recibido las herencias de sus mayores. Y un dato: del total de 108.000 millones ahorrados en España, solo unos 35.000 están a nombre de mujeres.

Lideran el consumo privado Cumplir los 55 invita también a gastar más, según el informe destinan al consumo privado casi 265.000 millones, aunque ahí la diferencia con el colectivo de entre 30 y 54 años se reduce. Ellos destinan a las compras casi 248.000 millones, y la principal diferencia está el el coste de la vivienda. Pasados los 55 llega el momento de la jubilación y con ella, 184.000 millones en pensiones. Un ingreso que junto a las rentas de activos (alquileres, dividendos, intereses...) compensan las pérdidas por dejar de trabajar. Los impuestos no abandonan a esta franja de edad. Pagan casi 139.000 millones en tributos y cotizaciones; si volvemos a la tarta financiera del principio, una porción y media les corresponde a ellos en este concepto, ya que abonan un 34,5% del total que llega a Hacienda. El informe remarca la "importancia financiera y patrimonial" de los +55 y advierte que su influencia económica "supera a la que correspondería por su peso demográfico".

La familia, sostén de los jóvenes Las personas de entre 30 a 54 años aportaron más de 100.000 millones a aquellos con edades de entre 0 y 29 años. En este concepto, los +55 vieron salir de su cuenta bancaria casi 21.000 millones. En total, los hogares transfirieron a los más jóvenes unos 130.000 millones para financiar estudios o vivienda. "La familia se convierte en un pilar complementario del Estado de bienestar", ha afirmado el director del Centro de Investigación Ageingnomics de Fundación Mapfre, Juan Fernández Palacios.