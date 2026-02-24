El TC admite a trámite el recurso del Senado contra el Gobierno por la prórroga reiterada de los presupuestos

El Tribunal Constitucional ha admitido este martes a trámite el conflicto de atribuciones planteado por el Senado contra el Gobierno por no presentar los presupuestos generales del Estado de los tres últimos ejercicios.

La cámara alta, donde el PP tiene la mayoría, considera que el uso reiterado de la prórroga de las cuentas es un incumplimiento claro de la Carta Magna y pidió en su recurso que se declaren nulas y se fije un plazo máximo para que el Ejecutivo cumpla con el mandato constitucional.

Presupuestos prorrogados desde 2023 Los últimos presupuestos se aprobaron en 2023 y, desde entonces, el Gobierno de Pedro Sánchez ha renunciado a presentar un proyecto ante las Cortes, en 2024 y 2025, ante la falta de apoyos. De acuerdo con la Constitución, el Ejecutivo debe presentar su proyecto de cuentas ante el Congreso "al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior", es decir, antes del 1 de octubre, un plazo que tampoco se ha cumplido para el 2026. Es una decisión inédita en el Tribunal Constitucional, que llega después de que en diciembre el Senado volviera a plantear el conflicto de atribuciones. Antes, los senadores acordaron el 22 de octubre de 2025 enviar un requerimiento al Gobierno para instarle a presentar el proyecto presupuestario. Meses después, y pocos días antes de que terminara el año, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aseguró que ya los tienen "elaborados" y que están "trabajando" con los grupos parlamentarios para poder presentarlos, si bien todavía no se han conocido avances significativos al respecto.