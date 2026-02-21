Guerra Ucrania - Rusia, en directo hoy: Zelenski declara que "a día de hoy todas las fuerzas de defensa ucranianas han liberado 300 kilómetros cuadrados de territorio"

00:01

Zelenski afirma en una entrevisa que las fuerzas de defensa ucranianas han liberado 300 kilómetros cuadrados de territorio.

"Hoy puedo felicitar a nuestro ejército, en primer lugar, a todas las fuerzas de defensa, porque a día de hoy se han liberado 300 kilómetros cuadrados. Son muchos kilómetros. Felicito al equipo, a los comandantes y, por supuesto, a los militares. ¿Qué puedo decir? Están haciendo un gran trabajo. Es muy difícil allí. Y el tiempo ha afectado al ritmo del avance".