Guerra Ucrania - Rusia, en directo hoy: Zelenski declara que "a día de hoy todas las fuerzas de defensa ucranianas han liberado 300 kilómetros cuadrados de territorio"
- Macron y Starmer presidirán una conferencia de la Coalición de Voluntarios en el aniversario de la guerra
La guerra en Ucrania cumple este sábado1.459 días desde el inicio de la invasión de Rusia. Estas son las últimas novedades:
- EE.UU. renueva las sanciones contra Rusia
- Zelenki pide "más presión para detener los ataques rusos a infraestructuras energéticas"
- La UE espera adoptar el vigésimo paquete de sanciones contra Rusia el próximo lunes
Fuerzas ucranianas atacan una planta que fabrica misiles rusos, según un canal ucraniano no oficial de Telegram
El gobernador de la región de Udmurtia, en el sur de Rusia, afirmó a primera hora del sábado que drones ucranianos habían dañado una instalación en su territorio. Alexander Brechalov dijo en un vídeo publicado en Telegram: "Una instalación en Udmurtia ha sido atacada por drones. Ha habido daños y heridos como resultado". Un canal ucraniano no oficial de Telegram, Realna Viyna, afirmó que las fuerzas ucranianas habían atacado una planta que fabrica misiles rusos en la ciudad de Votkinsk, en Udmurtia, situada a unos 1.400 km de Ucrania.
Zelenski afirma en una entrevisa que las fuerzas de defensa ucranianas han liberado 300 kilómetros cuadrados de territorio.
"Hoy puedo felicitar a nuestro ejército, en primer lugar, a todas las fuerzas de defensa, porque a día de hoy se han liberado 300 kilómetros cuadrados. Son muchos kilómetros. Felicito al equipo, a los comandantes y, por supuesto, a los militares. ¿Qué puedo decir? Están haciendo un gran trabajo. Es muy difícil allí. Y el tiempo ha afectado al ritmo del avance".
Buenas noches, continúa aquí la narración al minuto de la guerra en Ucrania, que este sábado cumple 1.459 días. Aquí puedes leer lo ocurrido en la víspera.