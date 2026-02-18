Sanidad inicia los trámites para regular la publicidad de la leche de fórmula y proteger la lactancia materna
- Busca frenar las estrategias comerciales agresivas, especialmente en internet y redes sociales
- También prohibirá patrocinios al sistema sanitario, y exigirá una mayor transparencia a sus profesionales
El Ministerio de Sanidad ha iniciado los trámites para regular la publicidad de la leche de fórmula y proteger la lactancia materna. El nuevo decreto busca frenar las estrategias comerciales agresivas, especialmente en internet y redes sociales, a través de influencers. Asimismo, prohibirá donaciones y patrocinios al sistema sanitario, y exigirá una mayor transparencia a los profesionales sanitarios.
Sanidad abre así consulta pública para aprobar un nuevo decreto con el objetivo de proteger la lactancia natural y mejorar la salud infantil. En España, solo el 47% de los bebés reciben lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses, por debajo de lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud.
Embarazadas y madres jóvenes, el blanco en redes sociales
Según un estudio llevado a cabo en varios países por la OMS y Unicef, las embarazadas y madres jóvenes se han convertido en el blanco de la industria de la leche de fórmula en las redes sociales, que mediante algoritmos analizan el comportamiento de las mujeres en internet y determinan si puede tratarse de una futura o reciente madre, en cuyo caso les dirige abundante publicidad para convencerlas de que su producto es mejor que la leche materna.
Según estas organizaciones de carácter humanitario, esta estrategia ataca la confianza en la lactancia materna a través de mensajes que hacen creer en la superioridad de la industrial. Más de la mitad de los progenitores y las embarazadas (51%) encuestados afirman haber recibido publicidad de sucedáneos de la leche materna, lo que infringe las normas internacionales sobre alimentación infantil.