Sanidad inicia los trámites para regular la publicidad de la leche de fórmula y proteger la lactancia materna

El Ministerio de Sanidad ha iniciado los trámites para regular la publicidad de la leche de fórmula y proteger la lactancia materna. El nuevo decreto busca frenar las estrategias comerciales agresivas, especialmente en internet y redes sociales, a través de influencers. Asimismo, prohibirá donaciones y patrocinios al sistema sanitario, y exigirá una mayor transparencia a los profesionales sanitarios.

Sanidad abre así consulta pública para aprobar un nuevo decreto con el objetivo de proteger la lactancia natural y mejorar la salud infantil. En España, solo el 47% de los bebés reciben lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses, por debajo de lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud.