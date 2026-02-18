El rey de Dinamarca, Federico X, viaja a Groenlandia en plena crisis con EE.UU. por su interés en la isla ártica

El rey Federico X de Dinamarca ha iniciado este miércoles una visita oficial de tres días en Nuuk, la capital de Groenlandia. El viaje se produce en un momento de sensibilidad geopolítica, marcado por las reiteradas declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre su interés en que su país tome el control de la isla ártica por motivos de seguridad nacional. Esta postura ha situado a Dinamarca bajo una presión internacional inusitada, obligando a las autoridades de Copenhague y Nuuk a reaccionar ante lo que consideran una amenaza directa a su soberanía.

A su llegada al aeropuerto de Nuuk, el monarca fue recibido por el primer ministro groenlandés, Jens-Frederik Nielsen, y el presidente del Parlamento, Kim Kielsen, en un ambiente de cercanía con la población local. A pesar de las tensiones políticas, la figura de Federico X mantiene una popularidad sólida en el territorio, por sus numerosas visitas anteriores y su pasado como miembro de la patrulla de élite Sirius.

El propio monarca ha expresado su preocupación por la inquietud de los groenlandeses ante las pretensiones de Washington, subrayando que su presencia busca mantener alta la moral de los ciudadanos y reafirmar su apoyo incondicional: "No debe haber ninguna duda sobre mi amor por Groenlandia, y mi conexión con el pueblo groenlandés permanece intacta".