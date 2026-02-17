El Gobierno limita los precios en los hoteles de Grazalema y otros 13 municipios afectados por la borrasca Leonardo
- El tope se mantendrá una semana desde este miércoles 18 de febrero en municipios de Andalucía y Extemadura
- Si no se respeta la limitación, los consumidores tienen derecho al reembolso
Los hoteles y demás alojamientos en los que aún permanecen personas desalojadas por los estragos de la borrasca Leonardo no podrán subir sus precios. Esta limitación entrará en vigor el miércoles 18 de febrero, durará una semana y se aplicará en 14 pueblos de Andalucía y Extremadura.
Con esta decisión, el Gobierno emplea por primera vez el real decreto-ley que aprobó la semana pasada y que establecía que en caso de emergencia, podía limitar precios para garantizar el acceso a bienes y servicios imprescindibles.
Afecta a cinco provincias diferentes
Los municipios se encuentran en cinco provincias diferentes. En Cádiz, se mantendrán los precios en Grazalema, Jerez de la Frontera, Ubrique y Vejer de la Frontera. En Granada, en los pueblos de Nívar, Montefrío, Pinos Puente y Zagra. También en Cazorla y Santisteban del Puerto, en Jaén. En Málaga se aplicará en dos pueblos, Benaoján y Ronda mientras que en Badajoz, en Burguillos del Cerro y Medellín.
El real-decreto también obliga a los establecimientos a informar de esta limitación de precios de manera transparente. En caso de incumplimiento, los consumidores tienen derecho a un reembolso. El Gobierno ha asegurado que, con esta decisión, se quiere garantizar la tranquilidad de las familias que aún no han podido volver a sus casas. Superados parte de los efectos de la borrasca Leonardo, el turismo empieza a regresar a estas zonas. Además, coincide con la reactivación de las líneas de tren que quedaron cortadas por el accidente de Adamuz y el mal tiempo.