El Gobierno limita los precios en los hoteles de Grazalema y otros 13 municipios afectados por la borrasca Leonardo

Los hoteles y demás alojamientos en los que aún permanecen personas desalojadas por los estragos de la borrasca Leonardo no podrán subir sus precios. Esta limitación entrará en vigor el miércoles 18 de febrero, durará una semana y se aplicará en 14 pueblos de Andalucía y Extremadura.

Con esta decisión, el Gobierno emplea por primera vez el real decreto-ley que aprobó la semana pasada y que establecía que en caso de emergencia, podía limitar precios para garantizar el acceso a bienes y servicios imprescindibles.