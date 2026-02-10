El Gobierno podrá topar precios para frenar abusos en emergencias como la DANA o Adamuz

El Gobierno topará los precios para evitar abusos a los consumidores en situaciones de emergencia como la DANA o el accidente de tren de Adamuz. El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto-ley que prohíbe los incrementos de precios en, por ejemplo, servicios de transporte o alojamiento. El objetivo es evitar la subida de estos servicios que se detectó en catástrofes como los incendios de este verano, cuando se dispararon los billetes y el hospedaje. "Es un instrumento para impedir que se pueda hacer caja", ha afirmado Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, en rueda de prensa.

La norma aprobada hoy recoge las emergencias en las que se podrá aplicar este límite y el Consejo de Ministros podrá decidir también si se aplica en alguna situación sobrevenida. Los precios no podrán ser superiores al máximo que hayan tenido en los últimos 30 días ni superar en un 50% el promedio de esos 30 días.

