El negocio de pasárselo bien: por qué el Carnaval es una tradición que mueve millones

Una fiesta con mil maneras de vivirla. Para unos son las chirigotas, para otros los disfraces, bailar samba hasta dejar de sentir los pies o desfilar en la cabalgata... todo es siempre diversión para aquellos que se entregan al Carnaval. Y también es dinero, mucho dinero. Una ciudad como Santa Cruz de Tenerife obtuvo en 2024 un impacto económico de 40 millones de euros con esta celebración, según datos de su Sociedad de Desarrollo.

Al Carnaval se le espera en todo el mundo. Este año cae entre el viernes 12 y el miércoles18 de febrero, pero hasta en las fechas hay particularidades según el lugar. Lo cierto es que en Cádiz, Venecia o Nueva Orleans, muchos de sus habitantes marcan en rojo estos días en el calendario y, por supuesto, muchos turistas. En Río de Janeiro (Brasil) - declarado por muchos como el mejor del mundo, pero cada quien que decida- esta cita atrajo a 1,5 millones de visitantes y dejó en la ciudad más de 900 millones de euros en 2024. "En lugares con un arraigo tan grande, el Carnaval se convierte en una industria", subraya José Serrano, vicedecano y profesor de Turismo de la Universidad Europea.

José Serrano sabe bien de lo que habla como experto en Turismo, tinerfeño y carnavalero confeso. Santa Cruz de Tenerife es uno de los seis carnavales considerados Fiesta de Interés Turístico Internacional junto al de Las Palmas de Gran Canaria, Águilas (Murcia), Xinzo de Limia (Orense), Cádiz (Andalucía) y Badajoz.

Baja inversión, grandes ganancias Seguir el rastro económico de esta fiesta es complejo porque intervienen "una gran cantidad de actores diferentes", asegura Torres. En un rápido repaso, se enumeran noches de hotel, gasto en restaurantes, entradas a conciertos, compras en comercios textiles o de alimentación, taxis, billetes de tren o avión... en Carnaval se gasta sin remordimiento y de maneras muy diferentes. "Para muchos ayuntamientos, tampoco es una de las mayores inversiones que hacen a lo largo del año y, por eso, no prestan atención al retorno, que suele ser alto", advierte Torres. En definitiva, mucha actividad, mucho gasto y demasiada diversión se concentran en pocos días. ¿Para qué hacer seguimiento si todo parece señalar que el balance es positivo? Agrupaciones carnavalescas de Cádiz. Román Ríos / Efe Pero sí existen algunos indicadores que ayudan a entender su retorno económico. En España, el carnaval de Las Palmas de Gran Canaria es un ejemplo. Este año cumple 50 años y el Ayuntamiento invertirá 6,5 millones. De nuevo, mucho dinero; pero es que solo su "valor de comunicación" es de casi 81 millones de euros. Una presencia en medios que potencia su imagen como destino turístico y que resulta mucho más barata que pagar publicidad tradicional o acudir a ferias del sector. En 2023, el Ayuntamiento valoró que el impacto económico directo había rondado los 40 millones de euros. El Carnaval trasciende lo financiero. Es tradición, aúna valores y permite expresar reivindicaciones a través de la música, el baile y la sátira. Sin embargo, intentar poner números a su dimensión financiera da visibilidad a una industria que, en lugares como Santa Cruz de Tenerife o Las Palmas de Gran Canaria, funciona durante todo el año y son imprescindibles para su continuidad. "Conozco a mucha gente que trabaja de manera directa en el diseño, la confección, sonido... que eran colectivos ocultos y agradecen que se cuantifique su labor", subraya Torres. A continuación, detallamos cifras de algunas citas carnavaleras en España. La comparsa 'Los pájaros carpinteros' en el Concurso de Agrupaciones Carnavalescas de Cádiz. Román Ríos / Efe

Cádiz: la fuerza de la chirigota De Cádiz, ya lo dice la comparsa: "Este es el pueblo que nunca se calla / el que prefiere morir en el Falla / antes que verse sin voz y sin nada". En 2023, la fiesta tuvo un impacto económico en la provincia de unos 20 millones de euros, según datos la Diputación. Para este fin de semana, en la provincia "las expectativas son bastante buenas", asegura María Durán, portavoz de Confederación Empresarial de Hostelería de España (CEHE). El arranque ha coincidido con San Valentín, lo que eleva las previsiones de afluencia. Según CEHE, Cádiz registra una ocupación media del 75,33% en restaurantes y comercios similares, un dato ligeramente inferior al 79,95% de 2025. En ciudades como Jerez de la Frontera, la previsión para el sábado 14 de febrero es del 91,46%. Respecto a hoteles, el precio por reservar una noche en Cádiz por Carnaval cuesta 415 euros de media, según Booking; el 98% de la oferta en la zona de la plataforma ya está reservada. La murga 'Los Majaderos,' durante una actuación. AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria

Las Palmas de Gran Canaria: ya llega la Reina Este año el Carnaval cumple 50 años; una fecha que merece conmemorarse por todo lo alto. Sobran los motivos, pero citaremos dos: los palmenses aman su fiesta y las arcas de la ciudad, también. El Ayuntamiento ha invertido 6,5 millones en 2026, un millón más respecto a 2025. En 2024, destinó 5,8 millones y el impacto económico alcanzó los 40 millones. Según datos de la Federación de Empresarios de Hostelería de Las Palmas, la ocupación hotelera ronda el 90%. Si alguien decide en el último momento viajar a la isla para el día de la Gran Cabalgata, el 28 de febrero, encontrará lleno en los hoteles de la capital. Las perspectivas de reservas en restauración también son altas. El año pasado, según el Ayuntamiento, solo en el fin de semana grande de las fiestas se alojaron 2.789 personas y se produjeron 11.182 pernoctaciones. Alianara León Hernández, candidata a la Reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026. Ramón de la Rocha / Efe

Santa Cruz de Tenerife: chicarreros al mando Este año, a fecha 5 de febrero, la oferta hotelera de Santa Cruz de Tenerife y San Cristóbal de La Laguna era del 67% según Ashotel (Asociación Hotelera y Extrahotelera de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro). Los datos son algo inferiores a las reservas del año pasado, que cerraron en un 77% de media. Si se consulta Booking, el portal asegura que la ocupación en Santa Cruz de Tenerife (Canarias) es del 95% y la oferta disponible tiene un precio medio cercano a los 370 euros por noche. En 2025, unas 900.000 personas participaron en los ocho días de fiesta en calle, desde el viernes de Cabalgata hasta el domingo de piñata. Más de 50.000 cruceros pararon en la isla durante la quincena de celebraciones. La ocupación hotelera registró un 77% de media y llegó al 81,7% en el primer fin de semana. Si se compara con el resto del año, es 18 puntos más que la tasa de ocupación hotelera durante todo 2024. La Sociedad de Desarrollo tinerfeña cifró en casi 40 millones de euros el impacto económico en 2023. Pantallas y Felos, dos de los personajes más representativos del Entroido gallego. Brais Lorenzo / Efe