RTVE celebra el debate electoral en Castilla y León con PP, PSOE y Vox el 5 de marzo

RTVE acoge el 5 de marzo un debate electoral en Castilla y León a tres bandas: PP, PSOE y Vox.

La Corporación, además, ha propuesto un formato de "cara a cara" entre el candidato 'popular', Alfonso Fernández Mañueco, y el socialista, Carlos Martínez. El PSOE ya ha aceptado esta oferta, pero el PP todavía no ha respondido.

La Junta Electoral de la comunidad ha publicado los nombres de los candidatos propuestos por cada formación para los debates: Fernández Mañueco (PP), Martínez (PSOE) y Carlos Pollán (Vox). Sin embargo, ha rechazado otros nombres por no cumplir con los requisitos legales. Así, no acepta a los elegidos por la alianza Izquierda Unida, Sumar, Verdes Equo y En Común y por Podemos - Alianza Verde al no tener "Grupo Parlamentario propio" en las Cortes.

De igual forma, rechaza a los candidatos propuestos por Soria ¡Ya! y Unión del Pueblo Leonés por no haber alcanzado en los pasados comicios la barrera electoral para participar en los debates.

El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, convocó elecciones el 15 de marzo, último domingo disponible que establecía el plazo legal tras agotar la legislatura, dado que los últimos comicios se celebraron de forma anticipada el 13 de febrero de 2022, tras la ruptura con Ciudadanos. Casi un mes después de votar, el 14 de abril, quedará constituido el nuevo parlamento autonómico de la comunidad.

Entre el sábado 14 y el miércoles 18 de marzo, los Ayuntamientos realizarán los sorteos para elegir a los presidentes, vocales y suplentes de las mesas electorales, y comenzarán a comunicar a los interesados su designación, que dispondrán de un plazo de una semana para presentar alegaciones.

Mañueco y la ruptura con Vox El presidente de la Junta ha conseguido agotar la legislatura, pese a las dificultades que ha encontrado especialmente desde que, mediada la misma, la ruptura con Vox le llevó a una situación de inestabilidad y minoría parlamentaria. En este contexto, no ha podido aprobar ninguno de los dos presupuestos que ha intentado sacar adelante (2025 y 2026).