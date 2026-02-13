El Supremo del Reino Unido falla que la prohibición del grupo propalestino Palestine Action fue ilegal

El Tribunal Supremo del Reino Unido ha fallado que la ilegalización del grupo activista propalestino Palestine Action por parte del Gobierno es ilegal. El fallo supone un varapalo para el Gobierno del primer ministro, Keir Starmer. No obstante, la ilegalización seguirá en vigor hasta una nueva vista el 20 de febrero, en la que se presentarán las alegaciones.

El Ejecutivo británico calificó a Palestine Action como organización terrorista en julio pasado, provocando así su ilegalización. El grupo había protagonizado acciones directas contra empresas de armamento británicas ligadas a Israel, como bloquear entradas a instalaciones o infiltrarse en ellas para hacer pintadas, como forma de protesta contra la masacre israelí en Gaza.

Tras la ilegalización, más de 2.700 personas han sido detenidas en el Reino Unido por manifestar públicamente su apoyo a Palestine Action como acto de desobediencia civil. En la mayoría de los casos, los detenidos fueron identificados y luego puestos en libertad.

Además, varios de los activistas del grupo que permanecen encarcelados han protagonizado la huelga de hambre más larga en décadas en el país.

01.29 min El grupo Acción Palestina aviva el debate político en Reino Unido