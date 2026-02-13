El Supremo del Reino Unido falla que la prohibición del grupo propalestino Palestine Action fue ilegal
- El grupo fue designado como organización terrorista en julio y miles de personas han sido detenidas por apoyarlo
- La ilegalización se mantiene por ahora y el Gobierno británico ha anunciado que apelará
El Tribunal Supremo del Reino Unido ha fallado que la ilegalización del grupo activista propalestino Palestine Action por parte del Gobierno es ilegal. El fallo supone un varapalo para el Gobierno del primer ministro, Keir Starmer. No obstante, la ilegalización seguirá en vigor hasta una nueva vista el 20 de febrero, en la que se presentarán las alegaciones.
El Ejecutivo británico calificó a Palestine Action como organización terrorista en julio pasado, provocando así su ilegalización. El grupo había protagonizado acciones directas contra empresas de armamento británicas ligadas a Israel, como bloquear entradas a instalaciones o infiltrarse en ellas para hacer pintadas, como forma de protesta contra la masacre israelí en Gaza.
Tras la ilegalización, más de 2.700 personas han sido detenidas en el Reino Unido por manifestar públicamente su apoyo a Palestine Action como acto de desobediencia civil. En la mayoría de los casos, los detenidos fueron identificados y luego puestos en libertad.
Además, varios de los activistas del grupo que permanecen encarcelados han protagonizado la huelga de hambre más larga en décadas en el país.
Ataque a la libertad de expresión
Los abogados de una de las fundadoras del grupo, Huda Ammori, presentaron la demanda y alegaron que la ilegalización era una restricción autoritaria del derecho a la protesta.
Los tres jueces del Tribunal Supremo, presididos por Victoria Sharp, han dictaminado que, si bien el grupo utiliza "métodos delictivos" para llevar a cabo sus protestas, sus tácticas no alcanzan el baremo establecido en la ley para poder ser considerados terroristas, y el Estado dispone de otras herramientas legales para perseguirlo, según recoge Efe.
"La ilegalización dio como resultado una interferencia significativa con el derecho a la ibertad de expresión y la libertad de reunión", ha explicado Sharp.
Sin embargo, la ilegalización del grupo seguirá en vigor hasta otra nueva vista prevista para el 20 de febrero, para dar tiempo a que tanto los abogados de Ammori como el Home Office (Ministerio de Interior) manifiesten su opinión.
La ministra de Interior, Shabana Mahmood, ya ha anunciado que el Gobierno apelará. "Estoy disgustada con la decisión del Tribunal y no estoy de acuerdo con la noción de que prohibir esta organización terrorista sea desproporcionado", ha dicho Mahmood en un comunicado, informa Reuters.
Por su parte, Huda Ammori ha calificado el fallo de "victoria monumental" tanto para las libertades fundamentales en el Reino Unido como para la causa palestina, según informa la BBC.
El Gobierno británico ilegalizó Palestine Action el 5 de julio de 2025, después de que los activistas pintaran con espray y causaran daños en varios aviones de la Fuerza Aérea en la base de Brize Norton (sureste de Inglaterra). Palestine Action justificó su acción por la complicidad del Reino Unido con la masacre israeli en Gaza mediante el envío de armas, el suministro de información de inteligencia y el reabastecimiento de combustible para aviones israelíes y estadounidenses.
La consideración de Palestine Action como "organización terrorista" lo equiparó con Al Qaeda o el Daesh, y la pertenencia al grupo pasó a ser un delito grave, con una pena máxima de 14 años de prisión.