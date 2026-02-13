Un incendio afecta a una refinería de La Habana en plena crisis energética

Un incendio de gran magnitud ha afectado este viernes instalaciones de la refinería Ñico López de La Habana y ha generado una columna de humo negro, aunque las autoridades ya han dado por "controlado" el siniestro.

Los medios oficiales de Cuba han difundido imágenes de la densa humareda, visible desde la capital de la isla. El Ministerio de Energía y Minas se ha limitado a confirmar que el incendio está ya "controlado" y "se investigan las causas", sin entrar en más detalles sobre los efectos que ha podido provocar este incidente en la que es una de las tres refinerías del país.

Cuba arrastra graves carencias y sus instalaciones sufren incidentes de manera recurrente. En agosto de 2022, la caída de un rayo provocó una explosión de la Base de Supertanqueros de Matanzas, situada en la zona este de la isla y considerada una infraestructura clave para las reservas energéticas. Murieron 17 personas y más de un centenar resultaron heridas.

Este tipo de problemas no hacen sino agravar la crisis energética que sufre Cuba, con apagones prácticamente diarios y que se han intensificado en estos últimos meses. El propio Gobierno ha reconocido públicamente que el sistema es incapaz de responder a toda la demanda y la Unión Eléctrica estimaba este mismo viernes en más de 1.700 megavatios la discrepancia entre la oferta y las necesidades de ciudadanos y empresas.

Además, la caída de Nicolás Maduro en Venezuela ha supuesto para Cuba quedarse sin su principal suministrador de petróleo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha bloqueado la entrega de crudo venezolano y ha amenazado con imponer aranceles a todos los países que faciliten el petróleo a la isla, especialmente a México.