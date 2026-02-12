Mónica García aboga por tejer una alianza de izquierdas "estable y fraterna": "El nombre vendrá después"

La ministra de Sanidad y portavoz de Más Madrid, Mónica García, ha abogado por construir una alianza de izquierdas "estable y fraterna", primero, y después, hablar de nombres para liderar ese proyecto. "El nombre vendrá después", ha afirmado, preguntada por si debe ser la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, quien sea la cara visible de esta alianza a la izquierda del PSOE.

Así lo ha dicho en una entrevista en 'La hora de la 1' de TVE, donde ha insistido, como viene haciendo estos días, en que "primero hay que construir la casa y luego poner el tejado". El liderazgo lo decidirán "entre todos" los partidos que se han sumado a este movimiento, ha afirmado, para reivindicar que Díaz fue la artífice de la unión de izquierdas que posibilitó reeditar el Gobierno de coalición progresista.

"Es parte de la construcción, por supuesto, de la casa común", ha aseverado.

"Seamos capaces de plantear un futuro de esperanza y hacernos cargo de ese espacio político y que esa construcción no sea endeble, sino estable, y no estemos hablando todo el rato de quien la lidera", ha afirmado García.

Cuatro formaciones que integran el actual espacio de Sumar —Izquierda Unida, Comunes, Más Madrid y Movimiento Sumar— han anunciado la presentación de una confluencia conjunta de cara a las próximas elecciones generales en un acto previsto el próximo 21 de febrero en el Círculo de Bellas Artes de Madrid.

Mónica García también ha defendido que, pese al "ruido" que se genera de que "hay división" en la izquierda, cree que "el espacio progresista no ha estado más unido como ahora que nunca". "Nunca hemos tenido esta red, esta alianza de voluntades. Hemos pasado de una coalición de siglas a una alianza de voluntades de hacernos cargo", ha enfatizado.

Por último, la ministra ha apoyado el "debate" suscitado por el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, de que hay que generar "algo que ilusione" y que no vaya "nuevamente otra vez de hiperliderazgos", sino de un proyecto que sea "estable" para enfrentarse a la ultraderecha española.