Mónica García: "Queremos acabar con las prácticas obscenas y mercantiles en nuestra sanidad"

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha pasado este miércoles por los micrófonos de Las Mañanas de RNE con Juan Ramón Lucas para desgranar los detalles del anteproyecto de Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud (SNS) aprobado ayer en el Consejo de Ministros. Una norma que, según la ministra, nace con el objetivo de blindar el sistema frente a lo que ha calificado como prácticas "obscenas" y "mercantiles" que han proliferado en la última década.

"Esta es una ley que pone coto a los audios obscenos que hemos estado oyendo en los últimos meses", ha arrancado García, en clara alusión a las filtraciones de directivos de empresas sanitarias privadas. La titular de Sanidad ha sido tajante al definir el espíritu de la norma: "Cualquiera que esté orgulloso del modelo sanitario que tenemos tendría que estar dispuesto a ponerle coto a esto, a no ser que tengas algún tipo de interés mercantil o especulador".

Fin de la gestión privada por lucro Durante la entrevista, García ha querido diferenciar los modelos de gestión, señalando directamente a la Comunidad de Madrid y al modelo valenciano de Alzira como ejemplos de gestión "tóxica". Por el contrario, ha matizado que existen fórmulas válidas: "Existen muchas fórmulas público-privadas con entidades sin ánimo de lucro donde esa colaboración es real y hay un 'win-win'. Lo que no queremos es que se siga derivando pacientes y dinero de nuestra sanidad pública a la privada". “Queremos evitar que de cada euro dedicado a la salud, una parte se use para engrosar las arcas de empresas privadas“ Preguntada por Juan Ramón Lucas sobre si esto supone el fin definitivo de la entrada de empresas en los hospitales, la ministra ha confirmado que la ley busca impedir que el dinero público acabe en beneficios empresariales. "Se va a acabar con esa colaboración público-privada que es depredadora. Queremos defender con uñas y dientes nuestro sistema sanitario", ha subrayado, denunciando que en Madrid "el dinero que tenía que ir destinado a la sanidad se va por el sumidero de las empresas privadas". Respecto a las acusaciones de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, de querer "acabar con la sanidad madrileña", García ha respondido con dureza: "Quiero acabar con el chollo que tiene la señora Ayuso y con esa malversación de caudales públicos en la Comunidad de Madrid".