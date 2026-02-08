La participación en Aragón roza el 11% a las once de la mañana

La participación en las elecciones autonómicas de Aragón que se celebran este domingo ha alcanzado el 10,83% a las 11.00 horas de la mañana, con más del 99% de las mesas comunicadas. Es el primero de los tres avances que se difundirán durante la jornada, pero no es un dato comparable con lo que ocurrió en los comicios de 2023 porque entonces solo se informó de dos avances de participación: a las dos y las seis de la tarde.

En Zaragoza la participación es del 10,93% dos horas después de que se hayan abierto los colegios electorales. Es la provincia con mayor participación. Le sigue Teruel con un 10,75% y Huesca con un 10,42%.

La participación en las tres capitales de provincia es del 10,91% en Zaragoza ciudad; 10,81% en Huesca y 9,83 en Teruel. En Calatayud -la cuarta población por habitantes en Aragón- la afluencia a las urnas ha sido del 9,41% tras dos horas de votación.

En Lagueruela, un pequeño municipio de Teruel de apenas 71 habitantes, ya han votado todas las personas con derecho al voto. La segunda participación más alta a las 11.00 de la mañana se ha registrado en Balconchán un pueblo de solo 19 empadronados donde ha votado cerca del 62% de las personas con derecho a voto. En Huesca, el pueblo con mayor participación por ahora es Senés de Alcubierre, con el 27,90%.