Estados Unidos y la India avanzan hacia un amplio pacto comercial que podría ser firmado en marzo

Estados Unidos y la India dieron a conocer un marco comercial provisional, con la expectativa de firmar un acuerdo formal en marzo. Los aranceles estadounidenses sobre productos indios se reducen del 50% al 18%, mientras que la India se compromete a dejar de comprar petróleo ruso y a reducir barreras comerciales. Además, la India comprará 500.000 millones de dólares en energía, aviones, tecnología y otros bienes estadounidenses durante los próximos cinco años.

Protección del sector agrícola indio El comunicado indica que Nueva Delhi resistió la presión estadounidense para abrir ampliamente su mercado agrícola. El ministro de Comercio indio, Piyush Goyal, afirmó en X que el acuerdo protege los intereses de los agricultores y los medios de vida rurales, preservando productos sensibles como maíz, trigo, arroz, soja, aves, lácteos, etanol, tabaco y ciertas verduras y carnes. ““ El partido opositor Congreso, sin embargo, sostiene que el pacto se cerró en gran medida en términos favorables a Estados Unidos y perjudica a agricultores y comerciantes indios.

Reducciones arancelarias El comunicado del viernes confirma que la India comprará 500.000 millones de dólares en bienes estadounidenses en cinco años, incluidos petróleo, gas, carbón de coque, aviones, piezas aeronáuticas, metales preciosos y productos tecnológicos de procesamiento gráfico utilizados para aplicaciones de IA, y otros bienes utilizados en centros de datos. Trump anuncia que la India dejará de comprar petróleo a Rusia para adquirirlo a EE.UU. y Venezuela La India eliminará o reducirá aranceles sobre todos los bienes industriales estadounidenses y una amplia gama de productos alimentarios y agrícolas, como granos secos de destilería, sorgo rojo para pienso, frutos secos, frutas frescas y procesadas, aceite de soja, vino y licores.

Arancel del 18% en EE. UU. Estados Unidos mantendrá un arancel del 18% sobre la mayoría de las importaciones procedentes de la India, incluidos textiles, calzado, cuero, plásticos, caucho, químicos orgánicos, decoración del hogar, artesanía y cierta maquinaria. La India recibirá el mismo alivio arancelario que otros aliados en materia de aviones y piezas aeronáuticas, y un cupo para piezas de automoción con arancel reducido. En función de la investigación estadounidense sobre productos farmacéuticos, la India obtendrá resultados negociados para medicamentos genéricos e ingredientes. Goyal celebró el acuerdo, afirmando que abre a los exportadores indios —especialmente agricultores, pescadores y pymes— un mercado equivalente al PIB anual de EE. UU. (30 billones de dólares).

Normas y barreras no arancelarias La India también acordó abordar barreras no arancelarias que afectan a productos agrícolas, dispositivos médicos y equipos de comunicaciones. En un plazo de seis meses, se negociará la aceptación de normas de seguridad y licencias estadounidenses o internacionales para las importaciones de productos. Estados Unidos afirmó que considerará las peticiones indias de aranceles más bajos en futuras negociaciones. Ambos países cooperarán en controles de exportación de tecnologías sensibles y en medidas contra «políticas no de mercado de terceros países», en referencia a China.