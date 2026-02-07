Elecciones en Tailandia: progresistas, conservadores y populistas, obligados a pactar en una turbulenta contienda

Tailandia celebra este domingo elecciones generales en un contexto convulso, marcado por una fuerte disputa entre los principales partidos nacionales, el conflicto militar con Camboya y una vez más influidos por los grandes poderes del Ejército y la monarquía.

A finales de 2025, el primer ministro y líder del partido conservador Bhumjaithai (BJT, Orgullo tailandés), Anutin Charnvirakul, convocó de forma anticipada los comicios, tras varios meses de intervenciones judiciales en el poder.

Charnvirakul ocupa el cargo desde septiembre, gracias al respaldo del progresista Partido del Pueblo (PP), bajo la condición de que anunciara elecciones anticipadas, después de que sus antecesores, Srettha Thavisin y Paetongtarn Shinawatra, fueran destituidos en polémicas decisiones del conservador Tribunal Constitucional en 2024 y 2025, respectivamente.

¿Cómo funcionan las elecciones en Tailandia? Alrededor de 53 millones de personas tienen derecho a votar. Los colegios electorales abrirán a las 8:00 hora local (02:00 hora peninsular española) y cerrarán a las 17:00 h (11:00 hora peninsular española). El recuento de votos comenzará poco después y los resultados se anunciarán a medida que se complete. Es probable que no se conozca el partido ganador hasta primera hora del lunes. Los partidos presentan hasta tres candidatos a primer ministro. Cualquier formación con al menos 25 escaños obtenidos puede nominar a un candidato para someterlo a votación parlamentaria. Miembros del comité electoral y agentes de seguridad se reúnen junto a las urnas durante la preparación de un colegio electoral antes de las elecciones en Bangkok REUTERS/Maxim Shemetov Para convertirse en primer ministro se requiere el apoyo de más de la mitad de los 500 miembros de la cámara baja (251 como mínimo), y el Senado ya no participa en la elección. Si un candidato no lo consigue, la cámara debe reunirse de nuevo y el proceso se repite con otros candidatos hasta que se elige un primer ministro, sin límite de tiempo para este proceso. De los escaños, 400 se eligen de forma directa en distritos electorales (uninominales) mediante mayoría simple, mientras que los 100 asientos restantes se distribuyen mediante representación proporcional a través de listas de partidos a nivel nacional. Durante la jornada electoral, los votantes recibirán tres papeletas: una para el candidato de su distrito local, otra para su partido político preferido (lista nacional) y una última sobre un referéndum constitucional, donde se consulta si se debe redactar una nueva Constitución que reemplace la actual de 2017.

¿Quiénes son los principales candidatos? Las últimas proyecciones del Instituto oficial NIDA dan como favorito al PP, con el 34,2%. De tendencia progresista y con un ambicioso programa de reformas, gracias a su dominio de las redes sociales está aupado por la generación Z, siendo un gran atractivo entre los tailandeses jóvenes y urbanos. El partido se ha visto obligado a cambiar de marca en dos ocasiones por el asedio de los tribunales. Su predecesor, Move Forward (Avanzar), ganó las elecciones de 2023, obteniendo todos menos uno de los 33 escaños de la capital, Bangkok. Sin embargo, careció del apoyo del Senado necesario para formar gobierno y el Tribunal Constitucional ordenó su disolución por criticar a la monarquía. Su liderazgo actual recae sobre el ingeniero informático de 38 años, Natthaphong "Teng" Ruengpanyawut, quien ha centrado su campaña en la reforma constitucional y la desmilitarización mediante contenidos digitales. El líder del Partido del Pueblo y candidato a primer ministro Natthaphong Ruengpanyawut habla en el escenario durante un mitin electoral en Bangkok LILLIAN SUWANRUMPHA / AFP El segundo lugar en las encuestas es para el BJT, con el 22,6%. El actual primer ministro Charnvirakul, acérrimo monárquico, se ha erigido como el principal mediador del conflicto militar en la frontera con Camboya. Los conservadores se apoyan en el clientelismo regional y el nacionalismo, así como en facciones de partidos promilitares bajo la plataforma "Promesas y Acción". El poder del partido conservador fluye a través de los Baan Yai (La Gran Casa), redes de influencia provincial, en contraste con el apoyo de Ruengpanyawut en la urbanita Bangkok. El primer ministro tailandés y líder del BJT, Anutin Charnvirakul, se dirige a sus seguidores durante un mitin electoral EFE/EPA/RUNGROJ YONGRIT El tercer partido en disputa es el populista Pheu Thai. Otrora fuerza dominante, ahora el sondeo le otorga un 16,2%. No obstante, sigue controlado por la multimillonaria familia Shinawatra y cuenta con un gran fondo electoral a su disposición, aunque se ha visto afectado por las deserciones hacia BJT y la disminución de su popularidad. Tras el encarcelamiento de su fundador, Thaksin Shinawatra, por corrupción y la destitución de su familia, el Pheu Thai se encamina a los peores resultados electorales de su historia. Como candidato a primer ministro se presenta su sobrino Yodchanan Wongsawat. Si fuera elegido, sería el quinto miembro de la familia en ocupar ese puesto en 25 años. Los cuatro antecesores han sido destituidos por golpes de Estado militares o decisiones judiciales. El candidato a primer ministro del Pheu Thai, Yodchanan Wongsawat, saluda a sus seguidores durante el mitin electoral final antes de las elecciones generales, en Bangkok EFE/EPA/RUNGROJ YONGRIT

¿Qué pactos pueden darse? Como es poco probable que cualquiera de los tres partidos obtenga una mayoría absoluta, es casi seguro que se necesitará una alianza para formar gobierno. Una tarea difícil, por las rencillas y las diferencias ideológicas, así como un amargo historial de traiciones y grandes desencuentros en los últimos seis meses. La clave reside en los pactos con algunos de las docenas de partidos más pequeños que se presentan, que podrían hacer que la formación que obtenga más escaños en las elecciones no se imponga en la votación del parlamento. Urnas electorales para las elecciones generales de Tailandia, en Bangkok, la capital del país REUTERS / Patipat Janthong La primera vía más realista es el bloque democrático, que implicaría una alianza entre el PP y el Pheu Thai. Sin embargo, esta asociación enfrenta tensiones estructurales, puesto que la probable victoria en escaños del Partido del Pueblo obligaría al Pheu Thai a asumir un papel secundario por primera vez en su historia. Una segunda fórmula es el escudo conservador, en el que el BJT lideraría una coalición de fuerzas tradicionalistas. Aunque este bloque tiene menos peso en las encuestas nacionales, su fuerza reside en las redes provinciales que suelen superar las expectativas el día de la votación. El tercer escenario es el gran compromiso entre el BJT y el Pheu Thai, que dejaría fuera al PP, apoyándose en las bases de poder del interior provincial y el noreste rural.