Musk acusa a Díaz de "odiar a los españoles" y dice que el Gobierno está "asesinando" a España

El magnate Elon Musk ha vuelto a atacar este viernes al Gobierno en un nuevo episodio de su tira y afloja con mensajes dedicados a la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, de quien ha dicho que "odia al pueblo de España" y al Ejecutivo del presidente, Pedro Sánchez, del que ha dicho que está "asesinando" a su propio país.

Musk ha contestado en dos ocasiones a unas declaraciones de Díaz durante su visita a Nueva York, en las que la vicepresidenta abogaba por "regular la fiscalidad, los usos y las normas laborales" de las tecnológicas estadounidenses antes de reprochar a una "élite ultrarrica amiga de Trump" que "no paga impuestos" en España.

En una primera réplica a un vídeo con comentarios de la vicepresidenta, Musk ha asegurado que Díaz "odia al pueblo español" y en una segunda e igualmente escueta contestación, el hombre más rico del mundo se ha referido al Gobierno para decir que "está asesinando a España".

Posteriormente, la vicepresidenta ha contestado al dueño de la red social X que "España no es una empresa que puedas comprar. Ni nuestro pueblo una red que intoxicar". "Lo que odias es que un gobierno democrático ponga límites a los oligarcas tecnológicos como tú", ha afirmado Díaz en la red social Bluesky.

