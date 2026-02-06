Musk acusa a Díaz de "odiar a los españoles" y dice que el Gobierno está "asesinando" a España
- "España no es una empresa que puedas comprar. Ni nuestro pueblo una red que intoxicar", ha respondido la vicepresidenta
- "Las redes sociales se han convertido en un Estado fallido", ha dicho el presidente del Gobierno
El magnate Elon Musk ha vuelto a atacar este viernes al Gobierno en un nuevo episodio de su tira y afloja con mensajes dedicados a la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, de quien ha dicho que "odia al pueblo de España" y al Ejecutivo del presidente, Pedro Sánchez, del que ha dicho que está "asesinando" a su propio país.
Musk ha contestado en dos ocasiones a unas declaraciones de Díaz durante su visita a Nueva York, en las que la vicepresidenta abogaba por "regular la fiscalidad, los usos y las normas laborales" de las tecnológicas estadounidenses antes de reprochar a una "élite ultrarrica amiga de Trump" que "no paga impuestos" en España.
En una primera réplica a un vídeo con comentarios de la vicepresidenta, Musk ha asegurado que Díaz "odia al pueblo español" y en una segunda e igualmente escueta contestación, el hombre más rico del mundo se ha referido al Gobierno para decir que "está asesinando a España".
Posteriormente, la vicepresidenta ha contestado al dueño de la red social X que "España no es una empresa que puedas comprar. Ni nuestro pueblo una red que intoxicar". "Lo que odias es que un gobierno democrático ponga límites a los oligarcas tecnológicos como tú", ha afirmado Díaz en la red social Bluesky.
Sánchez: "Las redes sociales se han convertido en un Estado fallido"
Por su parte, Sánchez ha escrito en X que "las redes sociales se han convertido en un Estado fallido y cuando las democracias empezamos a poner orden, sus dueños se ponen nerviosos". En su publicación, el presidente del Gobierno ha recordado en un vídeo las medidas anunciadas esta semana para "proteger a los menores y acabar con la impunidad de los entornos digitales".
Sánchez también ha tocado el tema en el acto de cierre de campaña de las elecciones aragonesas, durante el cual se ha dirigido a los oligarcas tecnológicos: "quiten sus sucias manos de los móviles de nuestros menores".
"Los amos del algoritmo quieren controlar lo que leemos y vemos para luego saber y controlar lo que votamos", ha afirmado el presidente del Gobierno.
Además, les ha acusado de expandir "bulos, desinformación y zafiedades", para subrayar a continuación que España les plantará cara con la "fuerza de la razón, de la ley y de la democracia".
Musk ya acusó el pasado martes a Sánchez de ser un "tirano" y un "traidor" tras la propuesta del presidente del Gobierno de prohibir el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años.