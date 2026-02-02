Consumo logra que se retiren más de 108 anuncios de alojamiento turísticos en la Palestina ocupada

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha anunciado este lunes la retirada de 108 de los 138 anuncios de alojamientos turísticos en territorios palestinos ocupados por Israel. Seis de las siete plataformas intermediarias han eliminado ya esta oferta de sus webs.

Bustinduy ha valorado este logro como "un paso pequeño, pero es un paso importante porque España también manda un mensaje". La modificación se ha aprobado tras el requerimiento que se presentó a las plataformas en diciembre del año. Consumo apeló en ese momento al real decreto ley de medidas urgentes contra el genocidio de Gaza de septiembre de 2025 aprobado por el gobierno.

En una entrevista en La Hora de La 1, Bustinduy ha destacado que esta retirada supone el 80% del total de alojamientos ofertados. La oferta se ha eliminado en España, pero también en otros países.

Para Bustinduy, la publicidad de alojamientos turísticos de estas plataformas incumple la ley de embargo a Israel que incluye la prohibición de comerciar con los territorios palestinos ocupados. Este es uno de los aspectos clave señalados por la relatora de Naciones Unidas en su informe sobre la economía del genocidio. Bustinduy ha recalcado que esta retirada lanza un mensaje de aplicación y cumplimiento de la legislación internacional.

Además, ha denunciado que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, "sigue asesinando impunemente cada día" y hace lo que le da la gana con total impunidad pese al alto el fuego y ha defendido que España, dentro de sus capacidades, le dice que "no se puede consentir este genocidio continuado, la ocupación ilegal, la segregación, el apartheid". "España está en el lugar correcto", ha concluido.