Las visitas turísticas a la Fontana de Trevi dejarán de ser gratuitas desde este lunes

Desde el lunes 2 de febrero, acceder al foso para lanzar la famosa moneda a la Fontana di Trevi implicará el pago de una entrada de dos euros. El Ayuntamiento de Roma ha establecido un "horario de pago" desde las 11.30 de la mañana entre semana, y desde las 9 de la mañana los fines de semana hasta las 22.00 hora local, a partir de la cual el acceso será libre de nuevo.

Se trata de una medida solo para turistas, los residentes de Roma podrán acceder de forma gratuita con su carnet de identidad, así como las personas con discapacidad y sus acompañantes, menores de seis años y guías turísticos. Por ello, para que este nuevo sistema de visita sea viable, las autoridades romanas han diseñado un sistema de cercado desmontable que permitirá organizar la entrada a la zona desde la calle en diferentes filas de personas para proteger así el acceso al perímetro bajo de la fuente.

El vaso se quedará por lo tanto rodeado, pero por unos paneles discretos que emularán al mármol con el que está hecho la Fontana y además serán colocados por la noche para no causar problemas al tránsito por el lugar, que alberga el segundo monumento más visitado de la ciudad con una media de 30.000 visitas diarias.

Esta instalación, según aclara el ayuntamiento, es completamente reversible ya que no afectará a la integridad del monumento, y podrá quitarse y ponerse en función de su necesidad. Todo para "minimizar el impacto visual del nuevo recinto y respetar al máximo el valor histórico y artístico del complejo monumental".

El sistema de pago ha sido precedido por una "atenta actividad de control" del flujo turístico en un año, según el alcalde de Roma, Roberto Gualtieri, que ha justificado su decisión poniendo el foco en la aglomeración de turistas, que entre diciembre de 2024 y de 2025 ha experimentado picos de hasta 70.000 visitas en un solo día.