Análisis y "humor protesta" en el quinto aniversario de Objetivo Igualdad

El programa Objetivo Igualdad cumple cinco años de emisiones. Cuando se emitió el primero, el 4 de febrero de 2021, el movimiento feminista todavía florecía en la estela de las grandes manifestaciones en todo el mundo de 2018 y 2019. La pandemia lo había paralizado todo, pero el comprobar cómo se había intensificado la violencia de género en el interior de los hogares animó aún más a conocer y divulgar las complejidades de esa violencia estructural. En cada sector de la sociedad, muchas mujeres se unían en asociaciones más o menos formales para defender sus derechos, apoyarse mutuamente y visibilizar su presencia, muchas veces oscurecida. Explicar la violencia de género y dar voz a esas mujeres han sido dos de los motores del programa.

En estos años, vemos cómo algunos derechos que creíamos consolidados, como el aborto, han retrocedido en países tan emblemáticos como Estados Unidos. También vemos un movimiento internacional antifeminista, que llega a nuestro país, y que considera que la violencia de género no existe, que ya se ha alcanzado la suficiente igualdad en los países occidentales y que las reivindicaciones de las mujeres son en realidad odio hacia los hombres. Las activistas y muchas otras personas lamentan que ya no se puede hablar de feminismo tranquilamente, sin recibir ataques y odio.

¿Cómo estamos ahora? En el programa especial de Objetivo Igualdad por este quinto aniversario, hemos entrevistado a dos mujeres referentes: Nuria Varela y Ana Bernal Triviño. ¿Es realmente el feminismo un movimiento imparable como se pensaba hace unos años? Ambas son pesimistas. Ana Bernal Triviño cree que todos los movimientos de contraataque están consiguiendo paralizar el feminismo y hay que preguntarse por qué. Por un lado, señala a los medios de comunicación que banalizan la violencia o se dedican más a polémicas que a asuntos reales. Por otro lado, se plantea por qué los antifeministas están ganando el relato cultural: "Hay que preguntarse quiénes están detrás de muchos podcast, de muchos canales de YouTube y de muchas nuevas cuentas que se han convertido en referentes de ese negacionismo, pero que está financiado y que tiene detrás unas estructuras de poder que el mundo desconoce". “El efecto "princesa guerrera" dice a las chicas que pueden hacer y ser lo que quieran, pero que tienen que hipersexualizarse“ Las mayores preocupaciones que se están planteando se refieren a los chicos y chicas jóvenes. ¿Por qué adoptan un discurso que en realidad es tan viejo? Nuria Varela cree que lo extraño sería que los chicos no lo adoptaran y ser refiere a la "marca Trump": "Todos los mensajes que les rodean, toda la socialización de estos jóvenes va justo en la dirección de cómo ser un macho fuerte y belicoso... [...] Todo lo que le rodea estos muchachos tiene esa marca, los cuerpos musculosos, la pureza... Hablamos de la energía masculina últimamente, en la música, las series y por supuesto, las redes sociales". ¿Y las chicas? Según Varela, las chicas están cruzadas por dos discursos que se resumen en el de la 'princesa guerrera': "Se les dice que pueden ser lo que quieran y hacer lo que quieran, que pueden y deben comerse el mundo. Y al mismo tiempo escuchan continuamente un discurso que básicamente dice que el empoderamiento pasa por su hipersexualización, por su cuerpo. Es un pseudofeminismo, por llamarlo de alguna manera, un relato continuo que dice que empoderarse es ponerse tacones o prostituirse".

Lo viejo vuelve... o nunca se fue Bernal Triviño es periodista e investigadora y profesora de la UOC. Acaba de publicar el ensayo La raíz del poder (Espasa, 2025) por un motivo claro: "En estos últimos años hemos abierto muchos debates feministas, pero muchos de ellos, cuando rascas un poco, ves que la gente no es consciente de dónde viene la opresión de las mujeres. No es consciente de esas raíces y de cuál es el origen de esos problemas que estamos debatiendo". En el libro desgrana los mitos y las leyes que sustentaron la discriminación o normalizaron la violencia contra las mujeres. Unos mitos, asegura, que están reviviendo porque nunca han dejado de existir: "Y vemos cómo a día de hoy, justo las leyes que están dedicadas a lo más privado, a la violencia de género y a la violencia sexual, son las más cuestionadas. Cómo también se activan mecanismos para saltarse, por ejemplo, el consentimiento de las mujeres: estamos hablando de esos grupos de chats privados de hombres que comparten fotos de mujeres sin su consentimiento, de los deepfakes, de la administración de drogas, como por ejemplo el caso Pelicot...". “Los mitos que sustentan la opresión están reviviendo porque nunca han dejado de existir“ Por otro lado, las mujeres están consiguiendo alcanzar cada vez mayores cotas de poder. ¿O no? La periodista e investigadora Nuria Varela asegura que se trata de una ilusión, de 'gatopardismo' en el que se pretende que algo cambia para que todo siga igual. En su libro El síndrome de Borgen (Ediciones B, 2024) da cuenta de los mecanismos que se emplean para limitar a las mujeres en la toma de decisiones o expulsarlas del poder: "Alejándonos de las reuniones informales, alejándonos de los proyectos trascendentes, haciendo una marca sobre nuestro cuerpo insoportable, sobre el aspecto, la ropa, todo... Haciendo exigencias imposibles de cumplir, con un doble rasero a la hora de valorar nuestro trabajo. Hablamos de las mujeres como una mujer en abstracto. Si asumes los estereotipos más femeninos no vales, porque obviamente el poder no es femenino. Nunca lo ha sido. Si utilizas los estereotipos masculinos, tienes que irte porque eres insoportable, eres violenta, eres demasiado asertiva...".