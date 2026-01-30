El tiempo hoy 30 de enero en España: precipitaciones en la Península

Probables precipitaciones persistentes y localmente fuertes en Galicia. Acumulados significativos de nieve en zonas de montaña de la mitad norte peninsular. Rachas muy fuertes de viento de componente oeste en el Cantábrico, mitad norte de la vertiente atlántica, Alborán, y gran parte de la meseta Sur y del tercio oriental peninsular.

Precipitaciones en la Península Se mantendrá la circulación atlántica dominando el tiempo en la Península y Baleares, con el paso de frentes y la entrada por el norte peninsular de una masa polar marítima dejando un predominio de cielos nubosos o cubiertos. Se prevén precipitaciones en la Península, salvo en el extremo sureste, más probables durante la tarde en las regiones mediterráneas. Los mayores acumulados se esperan en Galicia y zonas aledañas, con probabilidad de ser persistentes, localmente fuertes y ocasionalmente con tormenta y granizo menudo. Nevará en amplias zonas de la mitad norte, principalmente de la meseta Norte y su entorno, a una cota de 1200/1500 metros, pudiendo bajar hasta los 800-1000 m al final del día en el cuadrante noroeste, con acumulados significativos en zonas de montaña. En Canarias, nuboso en el norte de las islas y poco nuboso en el resto.

Temperaturas máximas en descenso en la Península Las temperaturas máximas descenderán en la mayor parte de la Península, ascendiendo en el extremo nordeste y manteniéndose con pocos cambios en Alborán, cuadrante suroeste e islas. Las mínimas descenderán en el tercio sur peninsular, Galicia y oeste del Sistema Central y su entorno, con ascensos en el tercio nordeste, fachada oriental y Baleares, y pocos cambios en el resto. Heladas débiles en cotas altas de la mitad norte, más extensas e intensas en el Pirineo, y del sureste peninsular. Predominará el viento moderado de componente oeste y suroeste en la Península y Baleares, alcanzando intensidades fuertes con rachas muy fuertes en el Cantábrico, mitad norte de la vertiente atlántica, Alborán, y gran parte de la meseta Sur y del tercio oriental peninsular. No se descarta que puedan ser localmente huracanadas en zonas altas de las sierras del extremo sureste. En Canarias viento de componente norte moderado.