El centrista D66 pacta un gobierno en Países Bajos con acuerdos en defensa y control de asilo

Tres partidos de centroderecha han presentado en Países Bajos un acuerdo que establece las bases del futuro gobierno en minoría. El D66, de orientación liberal y proeuropeo, de Rob Jetten, que ganó los comicios del pasado octubre, se une en una coalición a la Llamada Demócrata Cristiana (CDA) y al derechista Partido Popular por la Libertad y la Democracia (VVD). En el acuerdo se comprometen a aumentar el gasto en defensa, controlar el flujo de llegadas de solicitantes de asilo y la búsqueda de un papel líder y constructivo en la Unión Europea.

El texto plantea una reducción importante del asilo con un enfoque más restrictivo y coordinado a nivel europeo, y el futuro Ejecutivo neerlandés, con el liberal progresista Rob Jetten como probable primer ministro, quiere “recuperar el control” del sistema migratorio, defendiendo un nuevo modelo internacional que permita que las solicitudes de asilo se presenten y tramiten fuera de Europa.

La seguridad, uno de los puntos clave del acuerdo El acuerdo prevé un aumento histórico del gasto militar hasta el 3,5 % del PIB, una cifra que el Gobierno quiere “anclar por ley” para garantizar estabilidad a largo plazo. La OTAN seguirá siendo “la piedra angular” de la “seguridad colectiva” en Países Bajos, según el documento, que subraya la necesidad de reforzar una capacidad europea propia, con más cooperación industrial y compras conjuntas dentro del continente. Jetten ha descartado cualquier discusión con Rusia sobre el fin de la guerra, porque cree que nada indica que tenga intención de terminarla. "Mientras siga la agresión, apoyaremos al pueblo ucraniano", ha dicho.

Washington como aliado En el plano transatlántico, Washington es descrito como "el aliado con el que compartimos más intereses", aunque el acuerdo insiste en reducir dependencias unilaterales en defensa y tecnología. "Al reducir nuestras dependencias unilaterales y al construir un pilar europeo dentro de la OTAN, podemos interpelar de manera creíble a Estados Unidos y a otras grandes potencias cuando sus actuaciones afecten a nuestros valores fundamentales y a nuestros intereses", resume. La economía y la innovación también centran la parte internacional del acuerdo, con una apuesta por los semiconductores, la inteligencia artificial y la autonomía tecnológica. "La tecnología y la innovación determinan el poder económico y geopolítico del futuro", señala el acuerdo, que aspira a reforzar la posición neerlandesa en la industria de chips.