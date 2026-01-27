El centrista D66 enfila un acuerdo en Países Bajos para formar Gobierno tres meses después de ganar las elecciones
- D66, de orientación liberal y proeuropea y liderado por Rob Jetten, ganó los comicios de octubre pasado
- El partido centrista se uniría en una coalición con los demócrata cristianos y el derechista VVD
Los líderes de los partidos políticos de Países Bajos han acordado este martes la formación de un Gobierno minoritario, según informan medios holandeses.
De confirmarse el acuerdo, el partido centrista Demócratas 66 (D66), que ganó las elecciones de octubre pasado, se unirá al conservador Llamada Demócrata Cristiana (CDA) y al derechista Partido Popular por la Libertad y la Democracia (VVD) en una coalición que obtendrá 66 de los 150 escaños de la Cámara Baja.
El diario De Telegraaf, uno de los principales de Países Bajos, avanza el pacto al que habrían llegado las tres formaciones.
"Hay humo blanco en La Haya: casi tres meses después de las elecciones, D66, VVD y CDA han llegado a un acuerdo general en la formación del gabinete", publica en su edición digital.
"Esto acerca la formación de un gabinete en minoría", destaca, para señalar que "tras varios días de largas negociaciones, las partes finalmente ultimaron sus planes conjuntos, cuyos detalles se revelarán más adelante".
Se espera que el aspirante a primer ministro Rob Jetten, de 38 años, y los líderes de los partidos Dilan Yesilgöz (VVD) y Henri Bontenbal (CDA) "discutan el contenido del acuerdo con sus facciones en los próximos días, después de lo cual el acuerdo se presentará el viernes".
Las elecciones de octubre
D66 se impuso en las elecciones generales celebradas a finales de octubre pasado, lo que colocó a su líder, Rob Jetten, de 38 años, en la senda para convertirse en el primer ministro más joven de la historia neerlandesa.
D66, de orientación liberal y proeuropea, superó al Partido de la Libertad (PVV) del ultraderechista Geert Wilders, que no logró mantener el impulso que lo llevó a una victoria sorpresa en los comicios de 2023. El resultado marcó un giro hacia el centro tras años de polarización y colocó a Jetten ante el complejo reto de formar una coalición de Gobierno.
Con alrededor del 18% de los votos, D66 necesitaba de al menos tres socios para alcanzar la mayoría en la Cámara Baja, con un proceso de negociación que ya se vislumbraba largo.
En su primera declaración tras conocerse los resultados, Jetten lanzó entonces un mensaje de conciliación y responsabilidad.
"Los votantes han dejado claro que quieren cooperación", afirmó. Y agregó su intención de "construir una mayoría que trabaje con entusiasmo en temas como la vivienda, la migración, el clima y la economía".
El ascenso de D66 fue meteórico. El partido triplicó su número de escaños impulsado por una campaña optimista, un discurso de renovación institucional y un aumento notable de la inversión publicitaria.