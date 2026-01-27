Los líderes de los partidos políticos de Países Bajos han acordado este martes la formación de un Gobierno minoritario, según informan medios holandeses.

De confirmarse el acuerdo, el partido centrista Demócratas 66 (D66), que ganó las elecciones de octubre pasado, se unirá al conservador Llamada Demócrata Cristiana (CDA) y al derechista Partido Popular por la Libertad y la Democracia (VVD) en una coalición que obtendrá 66 de los 150 escaños de la Cámara Baja.

El diario De Telegraaf, uno de los principales de Países Bajos, avanza el pacto al que habrían llegado las tres formaciones.

"Hay humo blanco en La Haya: casi tres meses después de las elecciones, D66, VVD y CDA han llegado a un acuerdo general en la formación del gabinete", publica en su edición digital.

"Esto acerca la formación de un gabinete en minoría", destaca, para señalar que "tras varios días de largas negociaciones, las partes finalmente ultimaron sus planes conjuntos, cuyos detalles se revelarán más adelante".

Se espera que el aspirante a primer ministro Rob Jetten, de 38 años, y los líderes de los partidos Dilan Yesilgöz (VVD) y Henri Bontenbal (CDA) "discutan el contenido del acuerdo con sus facciones en los próximos días, después de lo cual el acuerdo se presentará el viernes".