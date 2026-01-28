Condenan a la ex primera dama de Corea del Sur a casi dos años de cárcel por corrupción
- Kim Keon-hee es la esposa del expresidente, Yoon Suk-yeol, condenado por intentar imponer la ley marcial
- Kim ha sido declarada culpable de aceptar sobornos de la secta Moon
Un tribunal de Corea del Sur ha condenado este miércoles a la ex primera dama, Kim Keon-hee, a 1 año y 8 meses de prisión por corrupción, tras declararla culpable de aceptar sobornos de la Iglesia de la Unificación. La sentencia incluye el pago de 7.500 euros de multa.
El fallo contra Kim llega días después de que su marido, el expresidente Yoon Suk-yeol, fuera sentenciado a cinco años de prisión en uno de los procesos judiciales que enfrenta por su intento de imponer la ley marcial en diciembre de 2024.
Kim ha sido sentenciada por aceptar en 2022 regalos de lujo por parte de un chamán y miembros de la Iglesia de la Unificación (conocida como 'secta Moon'), a cambio de favores para la organización, según el fallo del Tribunal del Distrito Central de Seúl.
La Fiscalía, sin embargo, pedía quince años de prisión y una multa de más de un millón de euros.
La ex primera dama ha sido absuelta del cargo de financiación política irregular del que la acusaba la Fiscalía, así como de la supuesta manipulación de acciones de Deutsch Motors, distribuidor local de BMW, entre 2010 y 2012.
Más procesos en contra
Kim, en prisión preventiva desde agosto, se enfrenta a otros dos procesos judiciales: uno por su presunta implicación en el reclutamiento masivo de miembros de la Iglesia de la Unificación para afiliarse al entonces gobernante Partido del Poder Popular (PPP), y otro por supuestamente aceptar regalos de lujo a cambio de favores laborales en el Gobierno, informa Efe.
La líder de la secta Moon, Han Hak-ja, y el exjefe de la sede global de la iglesia, Yun Yeong-ho, también afrontan procesos judiciales. La Iglesia es conocida por sus bodas multitudinarias, y tiene una importante influencia política y económica internacional.